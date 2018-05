– Har skidronningen klart å overbevise noen om at Trondheim er bedre enn Planica?

– Hehe, det får vi først svar på om to dager, svarer Marit Bjørgen (38).

Uvant arena

– Hvordan foregår en slik type valgkamp?

– Det handler mye om å snakke med folk, få kontakt, smile og by på seg selv – det tror jeg er viktig. Vi har nettopp hatt en god presentasjon av Trondheim, men jeg må jo innrømme at dette er en litt uvant konkurransearena for meg, og jeg føler nok at jeg hadde bedre kontroll i skiløypa enn her.

Litt inhabil

– Hva er best for internasjonale skisport, et VM i Planica eller i Trondheim?

– Jeg blir jo inhabil i en slik sak, jeg er her for å kjempe for Trondheim. Jeg forstår spørsmålet ditt med tanke på at et VM kan bety økt skiaktivitet i land som arrangerer VM. Men nå er jo faktisk Mellom-Europa tilgodesett med VM i Seefeld i Østerrike til vinteren og i 2021 er det VM i Oberstdorf i Tyskland. Jeg gikk ikke selv under VM i Trondheim i 1997, jeg var dessverre litt for ung, men jeg kommer evig til å huske stemningen som var i Oslo under VM der i 2011. Det er bare vi i Norge som klarer å skape slik stemning og opplevelser. Jeg synes internasjonal skisport nå fortjener å få komme til Trondheim. Jeg kan garantere uforglemmelige dager, sier en entusiastisk skidronning i den greske byen Costa Navarino.

Klassisk sprint

Det er også andre viktige avgjørelser som skal bli tatt i Hellas når det gjelder skisporten. Et forslag som skal behandles er et klassisk sprint skal fjernes fra øvelsesprogrammet.

– Jeg har registrert det, men jeg føler meg ganske trygg på at det forslaget blir forkastet. Selvsagt må vi fortsatt ha klassisk sprint, sier valgkampmedarbeider Marit Bjørgen.