Ved halv fem-tiden tirsdag ettermiddag meldte Helse Førde om en fallulykke ved Hoven i Loen i Sogn og Fjordane.

– Meldingen hit er at den skadde er en mannlig basehopper. Han skal ha vært bevisst, og er fløyet til Haukeland sykehus med luftambulanse, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Per Algrøy, til TV 2.

Politiet vet ikke hvor alvorlige skadene til mannen er.

– Vi er på stedet. Det viktigste har vært å få ham ut av området og få ham sendt til Haukeland, sier operasjonslederen.

Loen er et svært populært sted for basehopping. I 2011 ble det åpnet en gondolbane opp til Hoven, som gjorde det enda mer tilgjengelig å kaste seg utfor det over 1000 meters høye stupet.

Saken oppdateres.