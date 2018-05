Når våren kommer, og dagene blir lysere og lengre, skjer det noe med oss. Humøret blir lettere, gleden større og ikke minst; sexlysten øker.

Men hvorfor skjer egentlig dette?

– Det som skjer om våren er at det som skjer om vinteren reverseres, forklarer professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Arne Holte.

På 90-tallet fulgte han 6.300 studenter, og fant at mange om vinteren får økt søvnbehov, noen blir mer nedstemt, lykkenivået synker og apetitten etter søtsaker – og dermed vekten, øker.

– Og hvis du måler seksuell interesse når den en bunn på julaften, for da er det aller mørkest, sier han.

Størst endring hos kvinner

Men én ting slår aldri feil. Bak skyene er himmelen alltid blå, og etter vinter kommer vår. Dagene blir lysere. Morgenlyset kommer tilbake, og melatonin-nivået i hjernen, som påvirker døgnrytmen, normaliseres.

Søvnrytmen blir bedre, humøret lettere, og sammen med gleden og lykkefølelsen øker også sexlysten.

I alle fall for halvparten av oss.

Det er nemlig spesielt kvinner som påvirkes av den økte mengden lys man utsettes for om våren. Hvorfor det er slik er man ikke sikker på, men forskerne tror det har en sammenheng med kjønnshormoner.

Hva er melatonin? Melatonin er et hormon som dannes i hjernen og i netthinnen i øyet. Når det er mørkt øker kroppens melatoninproduksjon, noe som fremkaller økt søvnbehov. Meltaoninets virkninger er motsatt av lysets vikrninger på døgnrytmen. Kilde: Norsk Helseinformatikk

Det er ikke bare lyset som spiller inn på sexlysten vår, det gjør også temperaturen. I en studie fra 2016 fant tyrkiske forskere at testosteronnivået hos menn er lavere når det er kaldt, og at det er en betydelig forskjell mellom sommer og vinter når det kommer til frekvensen av seksuelle tanker og ejakulering.

På 90-tallet spurte Holte studenter i Tromsø, Alta og Hammerfest, blant annet om seksuell interesse hver måned i 2,5 år.

– Med det menes at man føler seg seksuelt attraktiv, at man er seksuelt tiltrukket av andre eller at man tenker mye på sex, sier Holte.

Gutta må vente

Det forskerne fant, var noe overraskende. Gutter og jenter har nemlig ikke samme mønster for når de har høyest seksuell interesse i løpet av et år.

– Begge kjønn nådde bunn rundt julaften, når det er aller mørkest, men kvinnene fulgte lyset, sier Holte.

Mennene på sin side, fulgte kvinnene.

Jentene hadde nemlig høyest seksuell interesse i april og mai, da det var mest intenst lys. Hos gutta fant man derimot at interessen for sex er sterkere senere på sommeren. De når sin topp først i august.

Man skulle kanskje tro at det ville vært mest beleilig for mennesket som art, at kjønnenes seksuelle topp faller på samme tid, men slik er det altså ikke.

Kurtiserer når man skifter drakt

Holtes daværende kollega ved Universitetet i Tromsø, professor i arktisk biologi, Karl-Arne Stokkan, hadde en teori for hvorfor guttas seksuelle interesse er større senere på sommeren.

– Han sa at det er akkurat det samme som med Svalbardrypa. Både hannrypa og hunnrypa blir hormonelt aktivert av lyset samtidig på året. Lyset aktiverer altså sexhormonene, men hannen begynner ikke å kurtisere hunnrypa før hun skifter drakt, sier Holte.

Og i nord blir det ikke varmt nok til å skifte drakt, eller i menneskelig forstand å gå over til lettere sommerbekledning og vise mer hud, før i august.

– At det er de samme mekanismene med mennesker kan vi ikke si, men jeg holder meg til den forklaringen. Den er kanskje ikke så vitenskapelig, men det kan være riktig, sier han.

Denne forskjellen mellom kjønnene flater dog ut med årene, i hvert fall i følge vitenskapen, påpeker Holte:

– Det ser ut som at etter hvert som østrogenet faller og man får færre egg, altså i 30-40-årene, så flater dette ut. Det er det den vitenskapelige litteraturen sier, men spør man menigmenn og -kvinner, kan det være de sier noe helt annet.