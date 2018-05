Mandag ble ifølge Reuters 60 personer drept, og over 2200 skadet, da israelske soldater åpnet ild mot demonstranter på Gazastripen.

Dødstallet steg til 60 i natt, etter at en åtte måneder gammel baby døde etter å ha pustet inn tåregass.

I et intervju med TV 2 sier Raphael Schutz, Israels ambassadør til Norge, at ansvaret må legges på Hamas.

– Hvert dødsfall er en seier for Hamas. De er interessert i så mange dødsfall som mulig, og dessverre oppnådde de det, sier ambassadøren.

– Hvordan kan Israel rettferdiggjøre militær respons mot demonstrantene?

– Dette var en folkemengde på mellom 40.000 og 50.000. Mange av dem var bevæpnet, og hadde en klar hensikt om å invadere israelsk territorium. Hvis vi ikke hadde stoppet dem, så ville det vært en klar fare for at de kunne ha stormet israelsk område og drept mennesker, sier Schutz.

Schutz bedyrer at antallet på omkomne kunne vært mye høyere uten militær inngripen fra Israel.

– Hva ville ha skjedd hvis disse bevæpnede palestinerne hadde klart å storme grensen? Det kunne ha endt med mange flere ofre. Det var ingen god løsning her. Man måtte velge mellom to onder, sier Schutz.

– Viktig for Israel

Demonstrasjonene skjedde samme dag som USA åpnet sin ambassade i Jerusalem, etter at Donald Trump i fjor, anerkjente byen som Israels hovedstad.

Kunngjøringen skapte kraftige reaksjoner over hele verden.

Schutz mener flyttingen av ambassaden etter hvert kan bidra til fred.

– Det er ekstremt viktig. Det er symbolsk, men samtidig er USA et viktig land for oss. Nå skal flere flytte ambassadene sine til Jerusalem.

– Men de aller fleste skal fortsatt ikke det?

– En tusen mil lang ferd starter med et skritt, og det er det som skjer her, sier Schutz.

Israel gjør krav på hele Jerusalem som landets hovedstad, mens Palestina ser på den østlige delen av byen som hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

Israel hevder at det kun forsvarer landets grenser, og anklager Hamas for å utføre angrep med demonstrasjonene som påskudd.

​Dagen endte som den blodigste dagen for palestinere siden 2014. 15. mai markerer palestinerne Nakba, dagen da hundretusenvis av palestinere flyktet eller ble drevet vekk fra sine hjem i 1948 da det oppstod krig mellom den nyfødte jødiske staten Israel og Palestina.

Håpløshet

– Det som er så skummelt med dette, er at vi aldri vet hva som er den berømte dråpen som får begeret til å renne over, sier Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved Universitetet i Oslo, til TV 2.

Ifølge Waage er det en håpløshet hos palestinerne, som gjør at de velger å marsjere mot gjerdet, til tross for at de vet at de setter sine egne liv i fare.

– Problemet er at når du er palestiner og bor i Gaza, så er du sperret inne der. Du har ikke noe håp, du har ingen muligheter, du har ingen fredsprosess og du har ingen samtalepartner, sier hun.

– I tillegg får du skylden av Israel og USA for at du ikke oppfører deg ordentlig nok, slik at det ikke blir snakk om fred heller, legger hun til.

Ifølge Waage forventet palestinerne antakeligvis ikke at så mange ville bli skutt under mandagens marsj. Professoren understreker at Israel kan handle på denne måten, når de vet at de har Donald Trump og USA «på sitt lag».

Professoren mener israelernes selvtillit har blitt ytterligere styrket etter at USA i desember valgte å legge ambassaden sin til Jerusalem.

– Donald Trump og Benjamin Netanyahu – USA og Israel – er bestevenner, og mer bestevenner enn noen sinne, sier hun, og forklarer at Trump med sin selvsikkerhet til å gjennomføre den politikken han ønsker, bidrar til det stadig styrkede forholdet mellom de to landene.

Journalist skutt

Blant de drepte er en 14 år gammel gutt og en mann i rullestol som ble avbildet da han avfyrte en sprettert. Minst seks av de drepte under 18 år, det melder Al Jazeera.

Omlag klokken 15.45 meldte BNO News på Twitter at Al Jazeera-journalist Wael Dahdouh er blitt skutt av israelske styrker. Journalisten er fraktet til sykehus og det har ikke kommet mer informasjon om tilstanden hans.

Noen av demonstrantene tente fyr på bildekk for å røyklegge området, i håp om at det skulle gjøre det vanskeligere for de israelske skarpskytterne å treffe demonstrantene. Flere kastet også stein og skjøt med sprettert mot den strengt bevoktede grensa.