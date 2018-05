El-Hadary, som er ett år eldre enn Ole Einar Bjørndalen, er med i Egypts 29 mann store bruttotropp til VM.

Får han spilletid i VM, vil 45-åringen bli den eldste spilleren i en VM-kamp. Per nå er det den kolombianske keeperen Faryd Mondragon som har rekorden. Han var 43 da han spilte i forrige VM.

El-Hadary er allerede den eldste som har spilt i Afrikamesterskapet. Nå sikter han seg inn på den gjeveste turneringen – der han også er debutant.

Vil hedre sin far

– Jeg har gjort omtrent alt i karrieren min. Jeg har vunnet 37 trofeer. Det eneste som mangler er å spille i VM, sa keeperen i 2017.

Til BBC sier han at alderen bare er er et tall. og at han ikke vet hva ordet «umulig» betyr.

– Min far, som er død nå, sa at hans største drøm var å se meg spille i VM. Jeg vil gjøre ham stolt.

Veteranen, som kalles «Den store demningen», er til daglig kaptein for den saudiske klubben Al-Taawoun.

Essam El-Hadary jublet da Egypt kvalifiserte seg til VM med seier over Kongo. Foto: Tarek Abdel Hamid

Seniorkarrieren hans startet i 1993 for Damietta, mens han har spilt på landslaget siden 1996. Så langt har El-Hadary 156 landskamper. Til tross for alderen har han fremdeles et høyt nivå inne. Han bærer kapteinsbindet for Egypt og reddet to straffer da Egypt slo Burkina Faso i straffekonk og gikk til finalen i Afrikamesterskapet i fjor. El-Hadary spilte også kampen der Egypt kvalifiserte seg til VM gjennom et overtidsmål av Mohamed Salah.

Salah er med

Landslagssjef Hector Cuper har ikke overraskende også tatt ut målmaskinen Mohamed Salah i bruttotroppen til Egypts første VM siden 1990.

Arsenals ankelskadde midtbanespiller Mohamed Elneny er også med.

Egypt er i gruppe med vertsnasjon Russland, Saudi-Arabia og Uruguay.