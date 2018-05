Helsekontrollen har spurt de største plastikkirurgiske klinikkene i Norge om hvor utbredt rumpeforstørring er.

De fem klinikkene som har svart, opplyser at det til sammen er om lag 350 kvinner som har utført rumpeforstørring i Norge, bare i løpet av de siste årene.

Påvirket av sosiale medier

​Helsekontrollen fikk være med «Sofie» (38), som ønsker å være anonym, på rumpeforstørring hos Cosmo Clinic i Oslo. I hennes omgangskrets er det vanlig å gjøre forskjellige operasjoner for å se bedre ut.

– To av mine venner har forstørret rumpa i Norge, og flere av mine andre venninner snakker om å gjøre det samme, sier Sofie til Helsekontrollen.

Hun sier det er lett å bli påvirket av venner og sosiale medier.

– Min idealrumpe har litt former, og så synes jeg det er viktig at midjen er litt smal, slik at rumpa blir tydeligere. Nå skal det være feminine former, sier Sofie til Helsekontrollen.

Ikke alltid vært populært

Det er ikke bare Sofie som er blitt påvirket, for sexolog Siv Gamnes merker at idealkroppen er endret.

– Folk som kommer til meg sliter med et eller annet på kroppen. Det gjelder også selvbildet, i form av rumpa som ikke er passe stor eller at den ikke er akkurat som de ønsker den skal være, sier Gamnes.

STØRRE RUMPE: 38-åringen fra Oslo gjør seg klar for rumpeoperasjon. Foto: Renold T. Christopher

Men stor rumpe har ikke alltid vært attraktivt, ifølge sexologen.

– Trender i samfunnet går i bølger. Går man tilbake til 60- og 80-tallet skulle man ikke ha rumpe eller pupper. Man skulle være flat både foran og bak. Nå er det rumper som er fokus i samfunnet, sier hun.

Det å ha former og fylde tydet på velstand og sunnhet hos ur-mennesket, sier sexologen.

– Ser man til dyreriket ser man aper som svulmer helt opp i rumpa når de er fruktbare. Så denne rumpa kan absolutt være signal på fruktbarhet, og i hvert fall på sunnhet og et velfødt og friskt menneske, sier hun til Helsekontrollen.

Økning i antall henvendelser

Hos Oslo Plastikkirurgi får de flere henvendelser ukentlig om rumpe-operasjon. Klinikken har gjort ca. 90 rumpeforstørringer til nå.

Amin Kalaaji er overlege og kirurg ved klinikken, og styremedlem i Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP). Han sier de har opplevd en dramatisk økning siden 2014.

– Denne operasjonen er ikke kun tilgjengelig for kjendiser eller rike lenger. Jeg synes det er veldig bra at alle som har behov for det nå har mulighet til å gjøre dette, sier han og legger til:

– De fleste av våre pasienter ønsker ikke den store rumpa som vi ser i sosiale medier fra utlandet. De synes oftest at det ser uproposjonelt ut og er altfor stort. De vil heller ha mer harmoni og symmetri av figuren i hele den bakre delen.

Klinikkene Helsekontrollen har snakket med sier de ikke opererer alle som ønsker rumpeforstørring. Spesielt unge jenter med høye urealistiske forventninger blir avvist.

– Vi sier nei til de som vil ha en stor «ballongrumpe». Vi vet at det er vanskelig å oppnå og det er heller ikke risikofritt. Vi opererer heller ikke svært overvektige eller undervektige pasienter, sier Kalaaji til Helsekontrollen.

Flytter fett fra mage til rumpe

Den vanligste rumpe-operasjonen kalles "brazilian butt lift". Thomas Berg, overlege ved Cosmo Clinic i Oslo, sier denne operasjonen foregår ved fett-transplantasjon.

– Det vil si at man suger ut fettceller fra noen områder på kroppen, oftest er det midje, mage og eventuelt lår, for så å sprøyt rent fett inn under huden på rumpeballene, sier Berg.

Tidligere satte man inn implantat i rumpeballene, men det gjøres ikke lenger i Norge, fordi det er knyttet større risiko for infeksjon og alvorlige komplikasjoner. Det gjøres også i mindre grad i utlandet fordi fett-transplantasjon er blitt vanligere.

– Alt innebærer risiko

– Det er viktig å være klar over at alle operasjoner innebærer en høy risiko. Ved slike rumpeoperasjoner er det risiko for å få infeksjon, både etter fettsuging og fett-transplantasjon. Det er fare for ujevnheter, man får blåmerker, og nedsatt følelse i områder man blir operert, sier Berg til Helsekontrollen.

Det vil ta flere uker eller kanskje måneder før man ser det endelige resultatet av fett-transplantasjonen. Femti prosent av kvinnene som gjør slike operasjoner gjør det to ganger.

– Når man transplanterer fett vil ikke alle cellene man setter inn gro fast eller overleve. Cirka 60-70 prosent vil bli igjen, mens resten av fettet vil dø ut, sier overlegen.

Advarer mot å dra til utlandet

Det er slettes ikke billig å få ny rumpe. Klinikkene i Norge tar opptil 75. 000 kroner for slike operasjoner. Derfor blir mange fristet til å dra til utlandet for å fikse på rumpa til halve prisen.

OPERERTE I UTLANDET: Prisen var en av avgjørende grunner da Maria Sara Larsen valgte å operere rumpa i Tyrkia for syv måneder siden. I slutten av denne måneden skal hun tilbake til Tyrkia for å få rumpe-påfyll Foto: Renold T. Christopher

Men norske kirurger advarer mot dette.

– Det har forekommet mange dødsfall i utlandet når denne operasjonen har blitt gjort på feil måte, sier kirurg, Amin Kalaaji.

Han sier man ikke kan være sikker på kompetansen til kirurger og helsepersonell og kvaliteten på behandlingen man får i utlandet. En annen viktig årsak til å være forsiktig er resistente bakterier man risikerer å ta med seg til Norge.

– Vi opplever mange som kommer til oss etter mangelfull behandling eller komplikasjoner etter operasjoner i utlandet. Derfor er det en myte at det er billigere i utlandet. I de fleste tilfeller blir det dyrere hvis man legger til alle kostnadene som oppfølging og en eventuell korreksjon sier Kalaaji til Helsekontrollen.