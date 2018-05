Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Lasse Vangstein ved Oslo Lufthavn til TV 2.

Ti over halv tre rapporterte en pilot på et innkommende fly om at han hadde observert en drone på rundt 1000 fots høyde, altså litt over 300 meter.

Det førte til at luftrommet for innkommende trafikk måtte stenges.

– Dette var såpass i grenseland for flyforbudssonen at vi ikke tok noen sjanser for flysikkerheten, sier Lasse Vangstein, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Lufthavn, til TV 2.

Dronen kunne også observeres fra lufthavnens flytårn.

– Meget alvorlig

Politiet ble raskt kontaktet og sendt ut i området. Vangstein bekrefter at hendelsen vil bli politianmeldt.

– Dette er meget alvorlig. Det er et fremmedlegeme, og konsekvensene hvis et fly skulle komme i kontakt med en drone kan være meget alvorlige, sier han.

– Vår klare oppfordring til alle med en drone er å sette seg inn regelverket, og ikke minst overholde dette til enhver tid, uten unntak.

En #drone ble i dag observert nær #oslolufthavn og stengte

flyplassen for innkommende flytrafikk i rundt 20 minutter. Dette er alvorlig,

og det vurderes politianmeldelse. For mer informasjon om dronebruk anbefaler vi

denne siden: https://t.co/JgUZSVMRYK pic.twitter.com/A3JdOiqy61 — Oslo lufthavn (OSL) (@Oslolufthavn) May 15, 2018

Få ringvirkninger

Det var i luftrommet nord-øst for lufthavnen at dronen ble observert. Ettersom utgående flytrafikk i dag tar av sørover, ble ikke denne påvirket av hendelsen.

Vangstein anslår at 10-15 fly fikk en liten forsinkelse på grunn av dronen.

– Disse måtte være på «holding» i lufta før de fikk lande. Vi regner med at det meste kan tas inn på bakken, men det kan bli noen små forsinkelser på enkelte fly, sier Vangstein.