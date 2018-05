Karsten Warholm er regjerende verdensmester 400 meter hekk. Det norske friidrettsstjerneskuddet har en pers på 48,22.

I årets første Diamond League-stevne i Doha 4. mai vant Abderrahman Samba fra Qatar på knallsterke 47,57.

– Jeg har slått ham før

Konfrontert med dette melder Warholm at han selv har «sju tideler inne» og ikke er særlig skremt.

– Da tenker man at listen er lagt. Jeg synes det er vanskelig snakke dårlig om en sånn tid. Det er en helt fantastisk tid. Men jeg har løpt mot Samba og slått ham før. Jeg velger å fokusere på å flytte mitt eget nivå igjen. Han skal ikke få det lett, så får vi se hva jeg kan hamle opp med, sier Warholm til TV 2 Sporten.

SUPERTID: Abderrahman Samba noterte seg for supertid i Doha. Foto: Karim Jaafar

– Men jeg bruker ikke mye energi på andre. I friidrett kommer det opp nye folk hele tiden. Den evige kampen er å holde seg der oppe, konstaterer Warholm, før han minner om følgende:

– Jeg slo Samba i VM-finalen i London. Da fikk han trøbbel på den siste hekken. Han er en ung fyr og en konkurrent i årene som kommer, så jeg må passe på å holde meg i halen på ham, sier han.

Selv har 21-åringen som mål å forbedre sin egen personlige rekord denne sesongen.

– Ting ser bra ut, men jeg er redd for å uttale meg for hardt. Målet er å få ut det jeg er god for i konkurranse. Jeg mener at jeg er god for sju hundredeler mer, men det er noe annet å mene det enn å gjøre det, poengterer friidrettshåpet.

Sambas tid på 47,57 mener Warholm absolutt er innen rekkevidde.

– Mange har løpt fortere enn det før. Det er fullt mulig for min del også. Men man vet aldri når det kommer. Jeg er en del sterkere enn i fjor, og har trent mye mer. Toppnivået er flyttet. Jeg har klart å levere stabilt på trening, og nå handler det om å få det ut i konkurranse, varsler han.

Signerte millionavtale

Team Warholm offentliggjorde tirsdag en sponsoravtale avtale som ifølge VG er verdt mer enn en million kroner.

Elkjøp-sjef Jaan Ivar Semlitsch opplyste på en pressekonferanse at «jo flere medaljer, jo større blir avtalen».

– Vi er veldig glad at vi har fått en langsiktig avtale med Warholm og teamet. Det er i første omgang en treårsavtale. Men jo flere medaljer, jo flere blir bonusen, sa Elkjøp-sjefen på pressekonferansen, som ikke ville røpe hvor mye Warholm vil tjene på sponsorsamarbeidet.

– Det er en individuell avtale med en utøver som har egenskaper vi kjenner oss veldig godt igjen i. Avtalen vil bli større jo flere gull, sølv og bronse han tar internasjonalt. Det er en av de større avtalene vi har innført, men jeg ønsker ikke å gå i detaljer. Men det er større enn bare tusenlapper, opplyste han.

Karsten Warholm sesongdebuterer i Roma 31. mai, og deretter er det Bislett Games den 7. juni med nordmannen på startstreken.

– Jeg håper å løpe fort fra første start, sa en offensiv Warholm.