Tirsdag ble det klart at 1.700 medlemmer i Norsk Journalistlag (NJ) i NRK er i streik fra klokka 13.

Streiken rammer nett-, TV- og radiotilbudet på NRK. 17. mai-sendingen blir ikke som planlagt, bekrefter kanalen.

På Marienlyst i Oslo var streikevaktene på plass etter tre minutter.

NRKs streikeleder Jarle Roheim Håkonsen forsikrer at streikeviljen er til stede hos de fremmøtte streikende nyhetsjournalistene i statskanalen.

– Vi har NJ bak oss, og vi følger reglene. Når klokken er ett minutt over ett går vi alle i streik samtidig, sier streikeleder Håkonsen til TV 2.

– NRKs ansvar

Han sier at bruddet i forhandlingene var litt overraskende, fordi det mandag ble sagt at partene var i bevegelse.

– Det er jo ingen av oss som ville streike, men vi vil kjempe for å forbedre forholdene både for oss selv og tilkallingsvikarene. Dette gjør vi nå med styrke og glede. Det at det nå er blitt streik, er egentlig NRKs ansvar. Vi er lei oss for alle seerne, lytterne og brukerne av nrk.no, men NRK bør også være det, fordi de har drevet med mye diktering denne gangen, sier den kjente TV-journalisten.

Grunnen til at de ansatte streiker er i hovedsak tre krav. De vil ha høyere lønn, også har de bedt om rettigheter knyttet til tilkallingsvikarer med lik behandling når det gjelder lønn. Dette ikke de fikk gjennomslag for.

Ansatte i NRK Hordaland forlater redaksjonslokalene. Foto: Synnøve Gjerstad/TV 2

NRKJ krever også forsikring om kompetanse i tråd med NRKs fremtidig behov. Dette har de heller ikke fått.​

Også i NRK Hordalands lokaler ble det stille. Klokken 13.01 gikk alle journalistene ut i samlet flokk fra lokalene i Media City Bergen.

– Stemningen er god. Vi er klare for kamp og for å stå på krava, sier streikeleder Charlotte Haarvik Sanden til TV 2.



Hun har fått på seg den røde streikeskjorta, og leder an gruppen som nå legger ned arbeidet. Streikevakter har allerede tatt oppstilling ved byggets to innganger.



Journalistene i NRK krever bedre lønn, og peker på at de tjener i snitt 110.000 mindre enn kolleger i andre mediehus. I tillegg krever de ansatte at timevikarer skal få samme betaling som fast ansatte.

– Hvis du ser på de lokale forholdene her i Hordaland, er lønnsforskjellene enda høyere, sier klubbleder Sølve Rydland til TV 2.

Startet streiken i Dagsnytt

En 30 sekunder lang Dagsnytt-sending klokken 13 markerte starten på streiken.

Uten å annonsere ut nyhetsbulletengen, og uten å lese opp andre nyheter enn at NJ-journalistene i NRK har gått ut i streik, markerte Dagsnytt-avvikleren starten på streiken blant 1.700 medlemmer av journalistlaget i statskanalen.

– Her er Dagsnytt klokken 13. Det er nå journaliststreik i NRK. 1.700 medlemmer av Norsk Journalistlag i NRK går ut i streik nå klokken 13.01, fordi det er brudd i meklingen mellom Norsk Journalistlag og arbeidsgiver NRK, innledet nyhetsoppleseren.

Hun fortsatte med å opplyse at ingen medlemmer av Norsk Journalistlag i NRK vil lage sendinger på radio, TV eller oppdatere NRK.no «så lenge streiken varer». Deretter ble det helt stille.

Rett før Dagsnytt rundet P1s Norgesglasset-programleder Pål Plassen av sin sending med ordene «vi høres når vi høres».

Da Norgesglassets sendeflate skulle overta etter Dagsnytt og distriktsnyheter, var det kun musikk avbrutt av en melding om streiken som strømmet ut av høyttalerne.

NRK-sjefen: – Beklagelig situasjon

– Dette er veldig leit. Det er en beklagelig situasjon, sier kringkastingssjef Thor-Gjermund Eriksen om streiken blant 1.700 NRK-ansatte.

– Jeg beklager til publikum at NRK ikke kommer til å levere slik publikum forventer de neste dagene, sier Eriksen.

– Publikum vil merke dette i sterk grad. 1.700 kompetente medarbeidere i streik vil bety et mye dårligere tilbud fra NRK enn det publikum forventer, fastslår han.

Eriksen sier konflikten etter hans syn først og fremst dreier seg om penger, og at journalistene i Norsk Journalistlag ønsket høyere lønnstillegg og sterkere lønnsvekst enn i stort sett alle andre oppgjør.

– Det er etter min menig helt umulig at NRK skal ha sterkere lønnsvekst enn alle andre. NRK er finansiert gjennom lisens og har som offentlig institusjon et spesielt samfunnsansvar. Vi er selvsagt villige til å forhandle innenfor den rammen, sier Eriksen.

Han mener samtidig at ledelsen var like opptatt av spørsmålene knyttet til vikarer og kompetanse som journalistene.

– Jeg tror vi kunne kommet fram til et resultat hvis det var de to tingene det sto på. Men vi kan ikke ha sterkere lønnsvekst enn de andre. Det beklager jeg sterkt overfor publikum, sier han. (TV 2/NTB)

