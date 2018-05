Tirsdag ettermiddag ble en mann skadd i en arbeidsulykke ved Tvedestrand.

– Det er snakk om knusningsskader i hvert fall ett bein. En mann kom i klem i forbindelse med arbeid på nye E18, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Line Andresen, til TV 2.

Personen ble frigjort og fraktet til akuttmottaket i Arendal. Sørlandet sykehus betegner mannens skader som livstruende.

Arbeidsulykken skjedde på anleggsområdet til den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

En politibetjent på stedet sier til Fædrelandsvennen at mannen fikk et lodd over beinet.

Politiet har opprettet sak, og en kriminaltekniker har rykket ut til stedet for å drive etterforskning. Arbeidstilsynet er også på stedet for å gjøre sine undersøkelser.