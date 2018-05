Saken oppdateres!

Tirsdag ble Eirik Myhr Nossum (31) presentert som ny landslagstrener for de norske allround-herrene i langrenn.

31-åringen har tidligere vært Petter Northugs personlige trener. Den nyansatte treneren er åpen for at hans tidligere elev kan komme til å gå distanserenn under hans ledelse igjen.

– Kommer han tilbake til tidligere toppform, så er han hyperaktuell til å gå mer enn bare sprint. Men jeg kommer ikke til å ta ut noe tropp til Seefeld nå, sier Nossum.

Petter Northug er en del av sprintlandslaget den kommende sesongen.

– Hvor tett blir samarbeidet med sprintlaget?

– Det tror jeg blir ganske tett. Arild (Monsen, sprinttrener, jou. anm.) og jeg har hatt et veldig tett forhold de siste årene. Vi kjenner hverandre godt. Det er utøvere på begge lag som vil gå både allround og sprint. Vi kan lære av hverandre, sier Nossum til TV 2.

– Veldig god venn

​Nossum mener at hans nære forhold til Northug ikke vil føre til problemer.

– Det var mye vanskeligere før. Akkurat nå synes jeg ikke det er vanskelig på noen måte. Han er fryktelig motivert sånn jeg ser det. Han er godt i gang sammen med Arild, sier Nossum.

Den nyansatte treneren fikk også spørsmål om hvor god venn han er med Northug.

– Jeg er veldig god venn med Petter, sier Nossum.

Nossum, som har vært assistenttrener på landslaget de siste sesongene, ser positivt på Northugs form.

– Han har sett veldig motivert ut. Han har gått med oppbrettede ermer og er klar for et godt stykke arbeid. Det er det som er grunnlaget. Rapportene er at han er godt i gang og har lagt en god plan sammen med Arild.

– Er det riktig av Northug å komme tilbake til landslaget?

– Ja, jeg tror det er den beste måten han kan bli verdensmester på ski igjen, det er å være en del av den treningskulturen på landslaget.

– Har det vi har sett etter

​Vidar Løfshus var svært fornøyd med å kunne offentliggjøre Nossum som ny hovedtrener.

– Han har de kvalitetene vi har sett etter. Han er god med utøverne og har de faglige kvalitetene. Han har også bra trenererfaring.

– Både Myhr Nossum og Northug på landslaget, er det tilfeldig?​​

– Ja, det tror jeg er veldig tilfeldig. Men det er ikke tilfeldig at Eirik har den bakgrunnen som han har. Han har jobbet tett med Petter og har mye erfaring fra mesterskap.