1.700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK er i streik fra klokka 13 tirsdag. Meklingen mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter førte ikke fram.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmekleren.

– Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1.700 journalister ut i streik, tilføyer Aune.

– Lønnsforskjellene mellom oss og andre store mediehus må reduseres. Vi skal ikke nå dem igjen på lønn, men synes ikke vi bør tjene 110.000 kroner mindre. Det har vi ikke blitt møtt på, sier han til NTB.

Streiken rammer nett-, TV- og radiotilbudet på NRK.

17. mai-sendingen blir ikke som planlagt, bekrefter kanalen.

– Det er en risiko for at 17. mai-sendingen vil bli alvorlig preget av dette, sier Olav Nyhus, direktør i NRK med ansvar for juss og personal, til pressen.



Nyhus sa mandag at det er uvisst hva NRK kan tilby publikum ved en eventuell streik. Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt streiken kan føre til svarte skjermer.



– Vi vil i løpet av ettermiddagen gå nærmere inn på hvordan dette vil påvirke programtilbudet vårt, sier Nyhus.



Han sier at en løsning kan være å sende repriser av programmer.



Ingen produksjon

– Når 1.700 produsenter, journalister etc. går ut i streik, så stopper produksjonen i NRK. Vi legger til grunn at NRK forholder seg til spillereglene i arbeidslivet, og da får det konsekvenser, sier Aune.

Grunnen til at de ansatte streiker er i hovedsak tre krav. De vil ha høyere lønn, også har de bedt om rettigheter knyttet til tilkallingsvikarer med lik behandling når det gjelder lønn. Dette ikke de fikk gjennomslag for.

NRKJ krever også forsikring om kompetanse i tråd med NRKs fremtidig behov. Dette har de heller ikke fått.

Stor avstand

NJs valg om å streike kommer etter det forhandlingsleder Aune beskriver som store avstander mellom partene. NJ oppgir at de ikke fikk gjennom sine krav om likebehandling av tilkallingsvikarer, og at arbeidsgiver tar ansvar for oppdatering av kompetanse av NRK-ansatte.

Det ble oppnådd enighet mellom Spekter og LO stat. Dermed blir ikke sistnevntes 614 medlemmer tatt ut i streik.

Arbeidsgiverforeningen Spekter er kritiske til Norsk Journalistlags (NJ) avgjørelse om å ta ut 1.700 NRK-arbeidere i streik.

– Det er beklagelig at Norsk Journalistlag velger å ramme publikums TV, radio- og nettilbud med å streike, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, i en pressemelding.

– Alle ansvarlige parter i arbeidslivet er enige om at lønnsoppgjørene skal gjennomføres i tråd med normen fra frontfaget, men dessverre deler ikke Norsk Journalistlag denne oppfatningen, sier Bratten om NJs avgjørelse.

Hun mener at NRKs økonomi, produktivitet, konkurranseevne og framtidsutsikter ikke ga grunnlag for å innfri NJ-journalistenes krav.

– Når vi legger disse kriteriene til grunn, er det ingenting som tilsier at Norsk Journalistlags medlemmer i NRK skal ha høyere lønnsvekst enn resten av arbeidslivet i år, sier Bratten.

(NTB)

​