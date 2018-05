De to som er tiltalt for drapet på Paul Kristian Simmons (25), en sørlending og en bergenser, er også tiltalt for et drapsforsøk en måned etter at Simmons døde.

Saken ble rullet opp etter at politiet startet avlytting av de to, under en hemmelig drapsetterforskning som ble satt i gang etter Simmons død.

Tirsdag startet rettssaken mot de to, og først ut i vitneboksen var mannen som skal ha blitt utsatt for et drapsforsøk.

Hendelsen skjedde hjemme i leiligheten til mannen i Holmenkollen.

Mannen er fra en svært velstående familie, og påtalemyndigheten mener de to tiltalte dopet ned og begynte å kjøle ned mannen, i den hensikt å sløve ham slik at de kunne overføre 500.000 kroner fra hans konto til sine egne.

Ble kjent i fengsel

Den fornærmede inntok vitneboksen tirsdag formiddag.

Han fortalte da hvordan han ble kjent med den tiltalte sørlendingen da de begge var innsatt i fengsel et sted på Østlandet. Mens de satt sammen i fengsel lovet den tiltalte at han kunne skaffe ham jobb. De utvekslet derfor telefonnummer, og tok kontakt med hverandre da de begge var ute av fengsel.

– Vi begynte da å være mer og mer sammen, han hadde blant annet en venn som hadde et transportfirma som vi kunne drive for ham i en periode, forklarer han.

Denne vennen var den andre tiltalte. Etterhvert varte og rakk ting, og regnskapene virket ikke reelt.

– Jeg stusset på et par av tallene der, så skjedde det ikke noe mer rundt forretningssamarbeidet, sier han.

I desember 2014 begynte han å trekke seg vekk fra de tiltalte.

– Jeg skjønte jeg kunne få problemer om jeg var mye med dem. Han fikk for eksempel låne en bil av meg, etter en måneds tid kom det inn mange regninger, for han hadde bare fylt på mye bensin og diesel uten å betale for seg, forklarer han.

Det kom regninger fra 10 bensinstasjoner og flere bøter i perioden da han lånte bilen.

– Jeg ble helt satt ut av det, sier han, og forteller at de to tiltalte på dette tidspunktet begynte å henge mer med Simmons.

Feiret bursdag

Mannen forklarte at han var med på et innbrudd på Fornebu, der de stjal Canada Goose-jakker til en verdi på flere hundre tusen kroner.

Mannen er dømt for dette innbruddet.

STARTEN: Dødsfallet til Paul Simmons ble starten på en etterforskning som førte til at politiet oppdaget det de mener er et drapsforsøk på en mann i Holmenkollen. Foto: Privat

– Det var jo aldri sånne ting jeg gjorde, så jeg ble litt inspirert av den ene tiltalte, sier han.

Den kvelden da påtalemyndigheten mener de to tiltalte holdt på å drepe mannen, skulle de møtes i leiligheten hans. Det skulle være en slags bursdagsfeiring, forteller han.

– Dagen startet med at jeg gikk en tur rundt Sognsvann, og da ringte sørlendingen. Han spurte hva jeg skulle den dagen, og de ble enige om å møtes for å markere bursdagen min, sier han.

De skulle finne på noe hyggelig denne dagen, og de skulle komme med en overraskelse til ham. De to tiltalte kom hjem til mannen og begynte å lage drinker, og de frøs også ned vann i brødposer, i utgangspunktet for å ha is i drinker. Det var sørlendingen som laget drinkene denne dagen.

– Jeg stusset over at det var lite alkoholsmak på drinken. Og så skjedde det noe, det var som å skru av en lysbryter, sier mannen.

Det de ikke visste var at spanere fra politiet sto utenfor leiligheten. De avlyttet de to tiltalte, og oppfattet at noe var i ferd med å skje. Dermed brøt de seg inn i leiligheten og pågrep de to mennene.

– Det neste jeg husker er at jeg våknet opp på sykehuset, sier han.

Dagen etter ble han utskrevet av sykehus, og dette var også dagen da han ble avhørt av politiet for første gang.

– Jeg var veldig groggy, beina mine var blytunge, det var en skikkelig hangover, sier mannen.

Fikk penger

Like før mars 2015 fikk mannen inn en større pengesum på konto. Dette skal ha vært etter salg av en leilighet.

Dette skal ha vært pengene de to tiltalte skal ha ønsket å overføre til sin egen konto, men mannen mistet bevissthet før de rakk dette.

Møtte du Paul Simmons? spurte aktor Christian Hatlo.

– Ja, jeg møtte ham tre-fire ganger, flere litt korte møter på bare noen minutter, men det var også en annen gang der jeg var sammen med ham i tre til fire timer, sier han.

Egentlig skulle de bare møtes kort, men så var Simmons så hyggelig at mannen ble værende med ham på et hotell i Holmenkollen i Oslo i flere timer.

– Paul begynte å spille på et piano som sto der, og folk kom til og klappet. Det var så hyggelig at jeg ble der en stund. Jeg fikk veldig godt inntrykk av Simmons, han var en kul fyr, sier han.

TV 2 følger rettssaken. Saken blir oppdatert fortløpende.