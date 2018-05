16. mai blir det holdt en såkalt skiftesamling i Bergen tingrett.

Der vil bostyrer Arne Laastad legge frem en foreløpig rapport om arbeidet som har blitt gjort etter at Bergen 2017 AS, VM-arrangøren, ble slått konkurs.

TV 2 vet at en del av innholdet i rapporten, som media vil få innsyn i etter fremleggelsen, mildt sagt er dårlig nytt for den allerede skandaleombruste VM-arrangøren.

Voksende liste

Før jul, etter flere måneder med spekulasjoner, kom det nemlig frem at VM-arrangøren gikk mot ca. 60 millioner i underskudd.

Rundt 80 kreditorer mente at de ikke hadde fått pengene de hadde krav på etter arbeid utført for arrangøren.

Denne listen har nå vokst til over 100, erfarer TV 2 fra flere uavhengige kilder.

Samtidig skal den samlede gjelden til VM-arrangøren også være betydelig større enn tallene som ble presentert i slutten av 2017.

Mange av kravene vil det dog bli diskusjoner rundt. Flere kreditorer skal ha meldt inn alt de mener de har krav på, vel vitende om at arrangøren bestrider deler av kravene.

– Forberedt på at dette er penger vi ikke får

Med andre ord er det ikke utenkelig at flere av kravene vil bli avvist. Arbeidet med å bestemme hvilke krav som er rettmessige og hvilke som er urettmessige vil fortsette etter fremleggelsen av rapporten onsdag.

Et slikt eksempel kan være Norges Cykleforbund (NCF), som totalt har krav på opp mot 20 millioner kroner.

– Hovedkravet er kravet fra UCI, hvor forbundet er garantister. I tillegg er det en halv million euro som har blitt overført. Så det utgjør totalt 14,4 millioner kroner. Hvorav alt ikke er betalt, og det resterende avhenger av om vi kommer til en avtale med UCI. Og eventuelt hvilken type avtale det blir. I tillegg har vi tatt det vi har funnet av fordringer av forskjellige slag, og vi har tatt med det som gjelder Eurocard og Møller Bilfinans, som det har vært snakk om. Vi har tatt med sponsorpenger som vi har blitt fortalt skulle ha kommet til forbundet, men som i stedet gikk rett til Bergen 2017 AS. Men igjen er jo det avhengig av at vi har blitt fortalt de riktige tingene. Men det blir da opp til bostyret å behandle og se på disse tingene. Men vi er selvsagt forberedt på at dette er penger vi ikke får, sier Knut Glad, styremedlem i NCF.

Utfordrende samarbeid

Arbeidet med å fastslå om det har blitt gjort noe kriminelt i forbindelse med sykkel-VM (for eksempel om man bevisst har handlet på kreditors regning), vil ikke bli hovedtema onsdag. Det omfattende arbeidet med å gjennomgå informasjon og få klarhet i alle krav gjør at arbeidet rundt eventuelle ulovligheter er langt fra ferdig.

På samme måte vil forslag til fordeling av penger til de ulike kreditorene også først komme på et senere tidspunkt.

TV 2 vet imidlertid at tilgangen på informasjon vil bli tema.

Arbeidet med å få full oversikt over alt som har foregått i Bergen 2017 AS skal være, og har vært, utfordrende.