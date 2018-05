I går tippet temperaturen over 27 grader for første gang i år.

Klokken 12 er det 26 deilige grader flere steder på Østlandet, og vi kommer sannsynligvis enda litt høyere opp på skalaen i dag.

Temperaturlisten viser at hele landet hadde det varmt i går. Nå i formiddag holder varmen seg i Nord- og Midt-Norge.

– Et lavtrykk i Grønlandshavet sveiper en front inn over Nord-Norge, så her er det skyet og kommer litt regn, forteller Storm-meteorolog Olav Krogsæter.

Heldigvis bedrer været i nord seg utover dagen.

Sol og varme i sør

Dersom dagens prognoser slår til, beholder Sør-Norge finværet så langt frem meteorologene klarer å se. Helt til slutten av mai altså.

Det blir noen få dager inn i mellom med skyer og litt lavere temperatur, men for det meste høytrykk, sol og varme.

Østlandet og Trøndelag får det varmest, mellom 20 og 25 grader. Sør- og Vestlandet rundt 20 grader, men sammen med sol og blå himmel er det helt greit.

Men det finnes noen unntak.

Grå start på 17. mai på Østlandet

Onsdag sender et lavtrykk i Norskehavet inn en kaldfront, som sveiper over Midt-Norge og Nordland.

NEDBØR på 17. mai

– Trøndelag og Møre og Romsdal får litt spredt regn først på dagen, før solen titter frem igjen. Vestlandet får det skyet om morgenen, men slipper unna regnet, forteller Krogsæter.

Kaldfronten har med seg kjøligere luft, og temperaturen synker. Trøndelag må nøye seg med rundt 13 grader i morgen, Vestlandet med 15 grader.

– Sør- og Østlandet beholder finværet og varmen, men det kan dukke opp lokale tordenbyer, advarer Krogsæter.

Fronten går østover, og morgenen torsdag 17. mai blir våt på Østlandet.

– Været bedrer seg utover ettermiddagen, lover Krogsæter.

TEMPERATUREN klokken 17.

Den kjølige luften fra lavtrykket gjør at temperaturen blir bunadsvennlig i Sør-Norge 17. mai.

– Mellom ti og 20 grader. Kjøligst i Trøndelag, varmest på Sørlandet, sier Krogsæter.

Mye vind i sør

Kampen mellom lavtrykket i vest og høytrykket over oss gjør at vinden kommer til å merkes godt.

– Opp i stiv kuling fra nord langs kysten av Vestlandet på onsdag, liten kuling på Sørlandet vest for Lindesnes. Vinden holder seg på kuling også torsdag, forteller Krogsæter.

Litt mer varierende vær i nord

Nord-Norge får ikke like mange soldager som søringene fremover, men det blir slettes ikke så ille der heller.

Dagene frem til over pinse blir de våteste.

NEDBØR frem til midnatt søndag

– Kaldfronten som kommer inn fra vest gjør at også Nordland får en våt start på onsdagen. Nedbøren går nordover, og både starter og gir seg først i sør, forteller Krogsæter.

I Troms og Finnmark starter onsdag med fint vær. Litt tåke langs kysten øst for Nordkapp, ellers opphold. Men det er altså nedbør på vei fra sør.

– Det skyer til i Troms fra om ettermiddagen, og i løpet av kveldne onsdag brer nedbøren seg østover i Finnmark, forteller Krogsæter.

Vinden øker på opp i stiv kuling fra sørvest langs kysten av Troms. Om kvelden blåser det også kuling langs Finnmarkskysten.

Brukbar 17. mai i nord

Torsdag går nedbøren vider østover, og i nord er det bare Øst-Finnmark som merker noe til den.

– Det meste av dagen blir det en del skyer, men opphold i Nord-Norge, sier Krogsæter.

Et nytt nedbørområde kommer inn mot Lofoten og Vesterålen torsdag ettermiddag, og om kvelden kan det dryppe litt både sør i Troms og et stykke sørover i Nordland.

Ta med bunadsjalet og sats på pølser i stedet for is. Temperaturen blir liggende et sted mellom fem og ti grader.

Grå slutt på uken i nord

Nedbøren passerer over Troms og Finnmark i løpet av fredag.

– Det er for det meste kysten fra Lofoten og nordover som får regn, sier Krogsæter.

Vinden øker på til liten kuling fra sørvest, og temperaturen blir liggende rundt ti grader.

Fin pinse også i nord

Lørdag blir det gradvis lettere i nord, først i Nordland. Men det blåser godt, opp i stiv kuling fra sørvest langs kysten av Troms og Vest-Finnmark.

– Temperaturen stiger igjen, og kommer opp i sånn 14 grader lørdag, sier Krogsæter.

Resten av pinsen blir fin også i nord.

– Litt småregn helt ytterst i Troms og Finnmark. Mellom 18-23 grader i Nordland, 18 grader i de delene av Troms og Finnmark som slipper unna regnet, ti grader der det drypper, sier Krogsæter.