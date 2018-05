God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder (29) hater å trene.

– Jeg blir kvalm når jeg ser bilder på Instagram der folk hopper og spretter på et treningssenter. Da sitter jeg i sofaen og spiser popcorn, innrømmer hun.

Til høsten fyller hun 30 år og da har programlederen satt seg et mål om å fullføre et løp på 10 kilometer i september.



Skal klare det uten pt

Siden Beeder hater å trene, trenger hun din hjelp til å komme seg opp av sofaen.

– Jeg skal ikke ha en personlig trener, sier Beeder.

​Nå deler hun sin treningsplan slik at så mange som mulig kan gjøre dette sammen med henne. Hun håper flere hiver seg på og lar seg inspirere.

– Jeg er opptatt av at dette ikke skal innebære masse utstyr. Alle skal gjøre det selv uten hjelp, sier Beeder.

Del dine treningsbilder med #GMNDesta

​Når man foretrekker sofaen i stedet for å trene er terskelen for å komme seg ut høy. Derfor vil seernes hjelp få henne opp og ut.

– Del ditt treningsbilde på Instragram med #gmndesta og det vil gi meg den motivasjonen jeg trenger, sier porgramlederen.

SLITEN: Programlederen tester formen sin og er sliten etter 02- testen. Foto: Privat.

Må trene regelmessig fra og med i dag

– Desta Marie har satt seg et mål om å klare å løpe 10 kilometer under Oslo Maraton i september. Å sette seg et mål har en magisk kraft og øker sannsynligheten for at man lykkes, sier personlig trener Anne Marte Sneve.

HATER Å TRENE: Programleder Desta Marie foretrekker sofaen fremfor å trene. Foto: Privat.

Den personlige trenere legger til at for at Beeder skal klare å løpe ti kilometer må hun begynne å trene regelmessig fra og med i dag.

– Å jobbe med dette målet vil gjøre at hun kommer i bedre form og får bedre kondisjon og utholdenhet.

Frem til sommeren har hun nå fått en plan for å komme i gang og du kan følge den samme plan. Du finner den planen her: Desta Marie hater å trene.

NYE SKO: Før Desta Marie setter i gang med å løpe må hun ha riktige sko. Foto: TV 2

Etter disse ukene kommer det en ny plan.

DESTA MARIE SIN TRENINGSPLAN:

– Disse første 4 ukene kaller vi startfasen. Her er målet å etablere nye vaner, og komme i gang. De første ukene kan kanskje føles litt tøffe, men kommer du deg gjennom disse vil du merke stor fremgang og ting vil føles lettere etter hvert, sier Sneve.

1. Gode sko

Skaff deg et par gode løpesko om du ikke har dette fra før, er rådet fra Sneve.

– Det finnes utallige modeller på markedet, og det er ikke alltid at det dyreste er det beste. Test forskjellige modeller i butikken, kjenn hvordan de oppleves på foten og be gjerne om hjelp fra dyktige folk. Er det å løpe nytt for deg vil jeg anbefale noen sko med god støtdemping og oppbygning, sier hun.

2. Start rolig

I dette programmet starter man med to øker i uka de første ukene. Hver av disse tar maks en time. Å starte rolig ute er mye lurere enn å starte for hardt mener Sneve.

– Risikoen for skader og smerter er mindre, og treningsmengden oppleves heller ikke uoverkommelig. Du skal oppleve mestring og ikke være helt ødelagt og støl. Etter hvert øker vi til tre økter i uka, sier hun.

3. Unngå å bare løpe på asfalt

– Hardt underlag kan være en overgang for kroppen din. Om du har mulighet prøv å jogge på litt forskjellig underlag som grus, gress eller stie. Å jogge i ulendt terreng i skogen kan faktisk være smøring og god trening for ankler og knær, er rådet fra den personlige treneren.

4. Ikke glem litt styrketrening

– Selv om et løpemål i første omgang handler om å forbedre kondisjonen, er det lurt og også legge inn litt styrketrening. Kjernemuskulaturen er veldig aktiv under løping, og en sterk og stabil kjernemuskulatur kan være med på å gi deg et bedre løpesett. I tillegg ville jeg prioritert litt styrketrening på hofte, bein og legger. I programmet de neste ukene er det lagt opp til 15-20 minutter på slutten av hver økte der du skal trene styrke.

5. Løft blikket

– Denne årstiden en fantastisk tid for å løpe og trene utendørs. Løft blikket når du løper. Da vil du naturlig få mer oksygen inn i lungene i tillegg til at du kan få øynene over på alt rundt deg. Det er få ting som gjør meg mer lykkelig og kreativ en joggetur i fint vær.

De to første ukene er det to kondisjonsøkter i uka. Uke 3 og 4 introduserer Anne Marte en ekstra økt for de som er klar for det. I tillegg skal økten også inneholde litt styrketrening. Dette skal være enkle øvelser som kan gjøres hvor som helst.

Tren tåhev under tannpussen

Sneve utfordrer samtidig alle til å trene tåhev hver kveld nå man pusser tennene: – ​30 repetisjoner der du hever og senker deg opp på tærne. Dette vil gjøre leggene dine sterkere og bedre rustet til løpingen. En enkel liten ekstra utfordring de fleste burde klare, sier den personlige treneren.