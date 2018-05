– Det var blodprøver som tilsa at dette burde sjekkes ut, så ble det utredet videre gjennom Olympiatoppen, forteller 30-åringen til TV 2 når vi møter ham foran Tour of Norway, som starter onsdag.

En trøblete mage har vært et tilbakevendende problem for Boasson Hagen, noe som kan ha kostet ham store seire. Så sent som i 2015 ble han testet for cøliaki, men det var først for tre uker siden at det ble klart at han må belage seg på et glutenfritt kosthold resten av livet.

Glutenfri gulrotkake

Dette fortalt han om i God Morgen Norge, der han var gjest mandag morgen og laget glutefri gulrotkake i kjøkkenet til Wenche.

– Det er ikke et problem så lenge en vet om det. Det gjør jeg nå, så da er det bare å holde seg unna gluten, forteller han

Første gang TV 2 omtalte mageproblemene til Dimension Data-rytteren var så langt tilbake som i 2008. Magen slo seg ofte vrang når han presset seg over lang tid, noe en syklist må gjøre i nesten alle løp.

Ifølge cøliakiforeningen er cøliaki er en autoimmun sykdom som skyldes en overfølsomhet overfor gluten, et protein som finnes i hvete, rug, bygg og spelt.

Olympiatoppen skriver dette på sin egen nettside: For idrettsutøvere med cøliaki kan det være en utfordring å få i seg nok karbohydrat fordi de må passe på inntaket av brødmat, kjeks og pasta. En annen utfordring er å være symptomfri slik at de kan prestere sitt beste uten å være plaget av sykdommen.

– Jeg har vært sær i kosten fra før, så det blir ikke så mye endringer egentlig. Jeg har blant annet holdt meg unna pasta, men heller spist mengder med ris. Så i forbindelse med ritt så har jeg hatt et glutenfritt kosthold fordi det har funket bedre for meg. Forskjellen nå er at jeg har fått påvist hvorfor det har funket bedre, forteller han.

– Men jeg har begynt å bake brød selv. Det er lettvint nå som man har ferdigposer, legger han til og ler.

Problem-år

2018 har så langt vært fylt med problemer og få sportslige oppturer. Først var det lungebetennelse, deretter galleblæreoperasjon og nå cøliaki.

– Nå er det nok. Nå vil jeg har noen gode resultater, sier han.

Det kan komme allerede denne uka. Onsdag starter Tour of Norway på TV 2 kl 15.30, der første etappe går fra Svelvik til Horten. Boasson Hagen har vunnet dette rittet sammenlagt tre ganger ganger tidligere, og er en av de store favorittene også i år.

– Det er viktig for meg å vise meg frem på hjemmebane. Her kan jeg få godfølelsen og selvtillit hvis jeg kjører bra. Fjoråret var en stor opptur, og det gikk bra utover sommeren med etappeseier i Tour de France. Jeg håper å få til noe lignende i år.

– Hvilke etapper har du plukket deg ut?

– Alle. Er det lov å si, svarer han med glimt i øyet.

– Jeg har i hvert fall mål om å kjempe i toppen. Men jeg er midt inne i en treningsperiode, så da er det alltid uvisst hvordan formen er. Men jeg håper og tror at den er bra.