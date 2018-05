– Jeg har slitt en liten stund med spiseforstyrrelser. Derfor ville jeg prøve med noen piller for å hjelpe til litt ved siden av det her med mat, sier Frida Kristengård til Helsekontrollen.

I et svakt øyeblikk bestilte 19-åringen slankepillene Royal Burner på nett. Med slankepillene fulgte det et abonnement som skulle vise seg å være vanskelig å komme seg ut av.

– Det stoppet ikke, det bare fortsatte å komme, sier Kristengård.

Sammen med moren Nina prøvde Frida flere ganger å avbestille abonnementet, uten å lykkes. Det endte med et inkassovarsel adressert til Frida.

Opplevde å ikke bli hørt

Etter flere e-poster til kundeservice og inkassofirma fikk Nina kontakt med firmaeier André Hefner.

Royal Burner: Pillene Frida bestilte på nett. Foto: Marte Pettersen/Helsekontrollen.

– Han svarte da at «hva du gjør med pakkene etter mottak, om du gir dem til din tante eller andre eller returnerer, det er helt opp til deg. Vi har uansett fulgt våre plikter med å levere produktet og kravet vil uansett bli stående», sier Nina til Helsekontrollen.

Familien har, ved flere anledninger, fortalt firmaet at de ikke kan ha slankepiller i hus på grunn av datterens sykdom. De opplever likevel å ikke bli hørt.

– Det at de bryr seg så lite, når vi er åpne og sier at dette her er et problem, det hjelper ikke akkurat på. Jeg synes det er veldig skremmende, sier Frida.

Forbrukertilsynet: – Trenger ikke forklare

Forbrukertilsynet sier til Helsekontrollen at en forbruker ikke skal være nødt til å forklare hvorfor man ønsker å si opp et abonnement.

– Forbrukeren skal ikke være nødt til å begrunne hvorfor et abonnement skal avsluttes, det har de en helt ubetinget rett til å gjøre, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

FORBRUKERTILSYNET: forbrukere har en ubetinget rett til å avslutte et abonnement, uten å måtte begrunne hvorfor. Foto: Anders Myhr Nielsen/Helsekontrollen.

Nina og Frida Kristengård fikk til slutt avsluttet abonnementet og inkasso-saken – og dette uten hjelp av Royal Burner.

– Vi sendte inn dokumentasjon på at vi hadde avsluttet abonnementet, forteller Nina Kristengård.

Kristengård er likevel skuffet over håndteringen fra Royal Burner.

Firmaeier beklager

Firmaeier André Hefner sier til Helsekontrollen at det er beklagelig at Kristengård-familien har oppfattet han som uprofesjonell.

– At kundene opplevde dette som uprofesjonelt tar vi til etterretning, men forholdet er rettet, fakturaen er kreditert og vi har latt de beholde produktet uten å kreve noe i retur. Videre ønsker jeg ikke å diktere hva kunder gjør med produktet etter at de har kjøpt det, annet enn å komme med anbefalt bruk og dosering, sier Hefner.

Han sier til Helsekontrollen at abonnementet skulle vært avsluttet en måned tidligere.

– Det er kundeservice som håndterer slike henvendelser. Saken ble avklart før Helsekontrollen tok kontakt, og kundene har ikke lidd noe økonomisk tap. Vi anser saken som avklart, sier Hefner til Helsekontrollen.

Bruker andres bilder i markedsføringen

Royal Burner markedsfører seg på flere plattformer, blant annet på bildedelingstjenesten Instagram. Der legger Royal Burner ut bilder som tilsynelatende kan se ut som «før-etter-bilder» av folk som har brukt slankepillene.

Helsekontrollen gjennomførte et bildesøk på flere av bildene Royal Burner har publisert, og det viste seg raskt at bildene er hentet fra andres Instagram-profiler.

– Jeg er ikke kjent med, eller tilknyttet, firmaet eller produktet, sier Sophie Deram, jenta bak Instagram-profilen Gainsbybrains.

Deram sier til Helsekontrollen at treningsresultatene hun viser frem på sin Instagram-profil er resultater hun har fått av langvarig dedikasjon til trening og ernæring.

Den ekte instagram-posten til "Gainsybrains". Foto: Skjermdump, Instagram Bildene Royal Burner har brukt uten "Gainsybrains" sin tillatelse. Foto: Skjermdump, Instagram.

Helsekontrollen har også vært i kontakt med Luis Trigo som står bak Instagram-profilen Savagersolve. Også hans bilder blir brukt i Royal Burners markedsføring.

– Jeg tror ikke på «fatburners». Det var hardt arbeid som gav meg resultater, sier Trigo til Helsekontrollen.

Bildene på Instagram-profilen "Savaragersolve". Foto: Skjermdump, Instagram. Bildene Royal Burner har brukt uten Instagram-profilen "Savaragersolve" sin tillatelse. Foto: Skjermdump, Instagram.

Når det gjelder Royal Burners Instagram-konto sier Hefner til Helsekontrollen at profilen bare er ment som en «motivasjonsfaktor». Han påpeker også at kontoen blir styrt av en tredjepart som ikke har noen tilknytning til markedsføringen av Royal Burner.

– Instagram-kontoen har kun delt bilder videre slik bilder deles på sosiale medier. Deling av åpne og offentlige profiler er lovlig og hele poenget med tjenesten, hevder Hefner. Han sier at han skal undersøke påstandene om at bildene er av personer som ikke vet om at bildene har blitt delt på den sosiale medie-plattformen.

Kåret sitt eget produkt «best i test»

Daglig leder i Royal Burner, André Hefner, er også innehaver av nettstedet hardworkout.no. Nettstedet, som inneholder trening -og kostholdsveiledning, har kåret Royal Burner til «best-i-test». Dette mener Forbrukertilsynet er problematisk.

"Best i test": Produktet Royal Burner selges av André Hefner. Han er også innehaver av nettstedet "hardworkout.no", som har kåret Royal Burner til "best i test" med terningkast seks. Foto: Skjermdump, "hardworkout.no".

– Det er ikke god praksis. Da gjør han seg fort skyldig i markedsføringslovens bestemmelse om villedende reklame, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth til Helsekontrollen.

Haugseth forklarer at slike tester bør være gjennomført av objektive parter som ikke har bindinger til produktet.

Til Helsekontrollen forklarer firmaeier André Hefner at topplistene er skrevet av uavhengige fitness-skribenter som ikke har tilknytning til firmaet VitaPura AS eller produktet Royal Burner.

