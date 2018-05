Ingen, utenom én av de 239 personene, visste hvilken skjebne som ventet dem da de gikk om bord i flyet i Kuala Lumpur 8. mars 2014.

Langdistanseflyet skulle til Beijing i Kina, og hadde passasjerer fra 15 nasjoner om bord.

Søndag ble det sendt en spesialsending av programmet Australia 60 Minutes, som omhandlet hva det var som foregikk i flyet i minuttene før det forsvant.

To avslørende manøvre

Før flyet forsvant fra radaren over Det indiske hav, er det to manøvre som har vekket granskernes interesse.

Langs ruta fløy flyet over områdene rundt Penang i Malaysia. Dette var hjembyen til kaptein Zaharie Ahmad Shah (53).

To ganger vippet personen som fløy flyet til venstre over Penang.

– Jeg funderte veldig på hvilken teknisk årsak som kunne ligge bak en slik bevegelse. Jeg tenkte på det i to, tre måneder. Plutselig forsto jeg det. Det var noen som så ut vinduet, sier Simon Hardy, som er en erfaren Boeing 777-pilot og medlem av granskingspanelet, til Australias 60 Minutes.

– Det var som et siste emosjonelt farvel, sier Hardy i intervjuet, som også omtales av Washington Post.

Granskerne støtter dermed tidligere teorier om at piloten var ute på et selvmordstokt.

Flere ting peker på at dette er den mest troverdige forklaringen på flymysteriet, mener granskerne.

Ingen grep inn

Ekspertene mener Shah senket trykket i flyet, slik at alle som ikke hadde på seg oksygenmaske, ville miste bevisstheten. Slik kunne kapteinen fly flyet ut av kurs, uten at noen grep inn. Det kom ikke noe mayday fra radioen. Det ble ikke sendt noen tekstmeldinger fra passasjerer, eller gjort noen mislykkede forsøk på å ringe fra mobiltelefoner.

– Han drepte seg selv, og dessverre, drepte han alle andre om bord. Og han gjorde med vitende vilje, sier Larry Vance, en erfaren luftfartsinspektør fra Canada.

Den eneste grunn til at et fly kan forsvinne fra radaren uten å styrte, er at piloten, eller pilotene, ønsker det. Shah var en erfaren pilot, og han hadde bygget en egen flysimulator hjemme. Han visste akkurat hva han skulle gjøre.

– Øvde seg på selvmordsruten

Data fra flysimulatoren viste også at Sha fløy «selvmordsruten» én måned før flyet forsvant. For eksempel fløy han på et tidspunkt i sikksakk på grensen mellom Thailand og Malaysia. Han visste ingen av tårnene ville bry seg om at flyet forsvant fra radaren, fordi det var helt i ytterkanten av deres luftrom.

Det er antatt at MH370 fløy utover sørlige deler av Det indiske hav, før det krasjet utenfor kysten av Australia. En tidligere rapport har vist at flyet trolig traff havet med voldsom kraft.

Styrtet ukontrollert

Luftfartsekspert Geoffrey Thomas har tidligere uttalt til CNN at måten flyet styrtet på utelukker at noen fløy det kontrollert mot havet.

– Det er ingen mulighet for at dette flyet ble fløyet av noen da det styrtet. Det var ute av kontroll, gikk tom for drivstoff og styrtet mot havet i en spiralbevegelse, sier Thomas.

Han sier imidlertid ingenting om noen kan ha fløyet flyet inntil det gikk tomt for drivstoff.

Noen vrakdeler av flyet er funnet skylt i land på strender på øyer vest for Afrika, men hoveddelen av vraket er aldri funnet. Uten en gransking av flydata fra de svarte boksene, vil man aldri få vite med sikkerhet hva som forårsaket flykatastrofen.