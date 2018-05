To menn i siste halvdel av 30-årene er tiltalt for drap på Paul Simmons (25), drapsforsøk og bedrageri i 2015. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett tirsdag.

– Min klient er en bedrager, og har blitt dømt for dette en rekke ganger tidligere, men han er ingen drapsmann, sier forsvarer Øystein Storrvik, som forsvarer en av de to mennene, til TV 2.

De to erklærte seg skyldig i tiltalepunktene som går på bedrageri da rettssaken startet tirsdag, men ikke drap og drapsforsøk.

Begge mennene er i siste halvdel av 30-årene. Den ene er fra Bergen, den andre fra Sørlandet.

De er dømt for en rekke tilfeller av bedrageri tidligere, og de har også flere voldsdommer bak seg.

Mor rullet saken i gang

Paul Kristian Simmons (25) fikk i seg en overdose på et hotellrom i Oslo sentrum 7. februar 2015. Han ble hentet med ambulanse, men døde på sykehus to dager senere.

Først var det ikke noe ved dødsfallet som gjorde at politiet satte i gang drapsetterforskning. Men da moren til Simmons kom hjem til sønnens leilighet, merket hun at flere ting ikke var som de burde.

Brev i postkassa hans avslørte at noen hadde tatt opp eller forsøkt å ta opp kredittkortgjeld på nær 2 millioner kroner i sønnens navn. Samtidig var farsarven på nær 800.000 kroner ikke lenger på Simmons konto, men på kontoen til de to som hadde vært sammen med ham på hotellet den dagen hun døde.

Moren tok med seg brevene til politiet, som tok det svært alvorlig. Politiet satte da i gang en skjult drapsetterofrskning av de to, de satte i gang telefonavlytting og spaning.

En måned senere blir politiet via avlytting oppmerksomme på at noe er i ferd med å skje i en leilighet på Holmenkollen i Oslo.

Der mener politiet at de to mennene hadde dopet ned og begynt å kjøle ned en mann. Politiet tok seg da inn i leiligheten og pågrep de to mennene.

Mannen de da skal ha dopet ned var bevisstløs, men overlevde etter behandling på sykehus.

Mannen fra Holmenkollen skal innta vitneboksen og fortelle sin versjon av det som skjedde den kvelden i 2015 sener tirsdag.

Dømt flere ganger

De to er dømt for bedrageri og vold en rekke ganger tidligere. De har så og si livnært seg på bedragerier hele sitt voksne liv, og har ikke hatt noen fast jobb de siste årene.

Etter at politiet rullet opp saken, ble det startet en omfattende etterforskning av dem, som nå har foregått i tre år.

I tillegg til de tiltalepunktene de er tiltalt for sammen, er sørlendingen tiltalt for to tilfeller av seksuelle overgrep.

I 2012 skal sørlendingen ha kjørt en kvinne opp i et skogholt. Han skal ifølge tiltalen ha tatt med en kniv, en tang og en sigarettenner. Offeret skal ha fått 10 minutter på å velge hvilket redskap hun skulle bli torturert med. Deretter skal han ha voldtatt henne.

I en tilleggstiltale mot sørlendingen, anklages han for å ha forgrepet seg seksuelt på en mann på et hotell. Han skal også ha svindlet til seg 92.000 kroner fra offeret.

Påtalemyndigheten har varslet at det kan bli aktuelt å nedlegge påstand om forvaring for de to.