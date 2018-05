Prisen endte på 157 millioner dollar under auksjonen mandag lokal tid. Summen tilsvarer nesten 1,3 milliarder kroner.

Maleriet «Nu couché (sur le côté gauche)» viser en naken kvinne som ligger med ryggen vendt mot tilskueren og kikker seg over skulderen. Det forårsaket skandale første gang Modigliani stilte det ut sammen med en rekke andre aktmalerier.

– Under den første utstillingen i 1917 førte disse slående og sensuelle bildene bokstavelig talt til at trafikken stanset, og politiet stanset arrangementet, skriver Sotheby's.

Prisen for maleriet er den høyeste som noen gang er oppnådd for et maleri hos Sotheby's. Ifølge auksjonshuset er «Nu couché (sur le côté gauche)» det fjerde dyreste kunstverket som er solgt på auksjon noe sted – justert for inflasjon.

En av Edvard Munchs «Skrik»-versjoner ble solgt av Sotheby's for nesten 120 millioner dollar i 2012.

