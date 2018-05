Tips: Potetsalat blir ekstra god om den lages med «lune» nykokte poteter. Gjerne norske om det er i handelen. De trenger ikke å skrelles – bare skrubb godt under rennende vann.

Poteter kokes møre i lettsaltet vann (bruk en spiss kniv for å sjekke). Hell av kokevannet og damp potetene tørre.

Serves til grillet kjøtt, fisk eller spekemat.

Alle oppskrifter til 4-5 personer.

Potetsalat med oljedressing

8-10 mellomstore poteter

8-10 sukkererter

1-2 vårløk eller gressløk

5-6 reddiker

1/2 dl olivenolje

3 ss sitronsaft

salt, pepper

2-3 ss kapers (kan sløyfes)

Koke poteter som nevnt over. Legg sukkererter i kokende lettsaltet vann, kok opp og la koke 1 min. Hell over i dørslag og skyll i iskaldt vann for å få «spøre» sukkererter med en frisk grønn farge.

Bland sammen sitronsaft, olivenolje, finhakket gressløk, salt og pepper.

Del de kokte, lune potetene i skiver eller terninger. Strimle/del opp sukkererter, finsnitt vårløk og/eller gressløk og reddiker i båter. Bland grønnsakene med kapers og vend inn dressingen.

Kremet potetsalat med epler

8-10 poteter

1-2 epler

3 vårløk og/eller gressløk

2 ½ dl rømme, eller kesam/matyoghurt

2 ss majones

2 ss sennep ev ravigottesaus

salt, pepper

saft av ½ sitron

1 –2 ts sukker

salt, pepper

SOMMERTILBEHØR: Lag potetsalaten selv. Foto: TV 2

Kok poteter som nevnt øverst i saken. Del lune poteter og epler i terninger og finsnittet vårløk/gressløk.

Bland sammen alle ingrediensene til dressingen, smak til med salt og pepper.

Vend inn poteter, epler, vårløk og gressløk.

Grønn potetsalat

nykokte poteter som beskrevet øverst i saken

lettkokte små brokkolibuketter

lettkokte sukkererter

finsnittet gressløk

frisk ruccolasalat

Anrett ingrediensene på et serveringsfat.

Rør sammen en dressing av:

1 ss flytende honning

1 ss dijonsennep

saft av ½ sitron

ca 1 ½ dl olivenolje

​salt og pepper

Fordel dressingen over salaten. Dryss gjerne hakkede nøtter eller pinjekjerner og revet smakfull ost over salaten ved servering.