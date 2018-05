Arsenal er på managerjakt etter at Arsene Wengers tid i klubben nå er over. Ifølge Mirror er det den tidligere Arsenal-spilleren Mikel Arteta som nå er favoritten til å ta over jobben. . Det kan også bety en omstrukturering av klubben. Ifølge avisen kan Arteta bli ansatt som en hovedtrener, og ikke i en vanlig managerrolle. Den tidligere midtbanespilleren la opp som spiller i 2016. Den 36-årige spanjolen er nå Peps assistent i City. Guardiola har allerede sagt at han ikke vil stå i veien for at Arteta forlater klubben.

Men det er ikke sikkert alle vil bli like begeistret for den ansettelsen. Ifølge Mirror var Arteta ikke den mest populære i Arsenal-garderoben under hans tid i klubben. Han skal ha gått under kallenavnet «coach» ettersom han skal ha lagt seg opp i mange av Wengers avgjørelser. Samtidig skal spanjolen allerede da ha blitt ansett som et stort trenertalent.

Det kan gå mot store utskiftninger i Tottenham-stallen i sommer. Ifølge Mirror skal klubben nå være villig til å lytte til bud på både Toby Alderweireld og Danny Rose. I tillegg skriver avisen at Mousa Dembélé, Fernando Llorente og Moussa Sissoko også kan være på vei ut.

Og ikke nok med det, manager Mauricio Pochettino kan også forsvinne. Ifølge Sky Sports kan argentineren bli den neste Chelsea-manageren dersom Antonio Conte forsvinner fra Vest-London.

Arsenal ønsker seg en erfaren forsvarer foran den kommende sesongen, og det kan bli Jonny Evans. Nordiren rykket ned med West Bromwich denne sesongen, og prisen vil ligge på rundt 30 millioner kroner. En annen som kan være på vei til Gunners er Bayer Leverkusen-keeperen Bernd Leno. Tyskeren skal ha en utkjøpsklausul på omlag 345 millioner kroner.

Det kan gå mot en hektisk Arsenal-sommer. Den ettertraktede Nice-spilleren Jean-Michael Seri skal også være nærme en overgang til klubben. Det hevder Mirror. Manchester City, Manchester United og Liverpool skal også være ute etter midtbanespilleren.

Jürgen Klopp og co. skal også fortsatt være interesserte i West Hams Manuel Lanzini. Playmakeren kan være på vei bort fra London, og Liverpool kan bli hans neste klubb. Det skriver Mirror.