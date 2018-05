Det var ventet at Thomas Markle (73) skulle følge datteren til alteret når hun gifter seg med prins Harry lørdag. Nå må planene endres.

Mandag ble det kjent at Markles far ikke kommer til bryllupet. Thomas Markle hadde nylig et hjerteinfarkt og skal ikke være i stand til å fly til England og Windsor fra sitt hjem i Mexico.

Samarbeidet med fotograf

I tillegg ble det nylig avslørt at brudens far samarbeidet med en paparazzi-fotograf om en bildeserie. Han fikk selv betalt for en bildeserie som ble tatt av ham i Rosarito i Mexico, har han innrømmet overfor TMZ.

Thomas Markle velger nå å holde seg borte fra bryllupet for å unngå å sette det britiske kongehuset i et dårlig lys, skriver TMZ.

– Mor overtar

Samtidig mener britiske medier nå å vite hvem som stepper inn for far Thomas Markle når bruden skal føres til alteret. Oppgaven går trolig til Meghans mor, Doria Ragland (61), skriver flere britiske medier.

Telegraph skriver riktignok at Meghan kan velge å gå til alteret alene, eller at et medlem av kongefamilien følger henne. The Sun mener imidlertid å vite at moren skal ha blitt bedt om å holde seg i beredskap i tilfelle det skulle skjære seg med faren.

Flere muligheter

Dersom Meghan Markles mor ender opp med å følge datteren opp kirkegulvet, vil ikke det i så fall ikke være første gang dette skjer i et kongelig bryllup. Det sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

– Det spekuleres allerede i at mamma Doria vil følge sin datter opp kirkegulvet. Det skal faktisk dronning Victoria i sin tid ha gjort med sin yngste datter. Eller kanskje prins Charles velger å ledsage sin nye svigerdatter inn i kirken – slik vår egen kong Olav gjorde med Sonja Haraldsen for snart 50 år siden – i august 1968?

Ber om ro

Kensington Palace vil verken bekrefte eller avkrefte at Thomas Markle uteblir fra bryllupet, men i en uttalelse ber de pressen om forståelse for at dette er et personlig øyeblikk for Meghan Markle i dagene før bryllupet.

– Hun og prins Harry ber igjen om at frøken Markle møtes med forståelse og respekt i denne vanskelige situasjonen, heter det i uttalelsen.