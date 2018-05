– Sikkerhetsrådet uttrykker sinne og sorg for drapene på palestinske sivile som utøver sin rett til å protestere fredelig, heter det i et utkast av uttalelsen nyhetsbyrået har fått tak i.

Videre i utkastet heter det at Sikkerhetsrådet oppfordrer til en uavhengig og åpen etterforskning for å finne de ansvarlige.



Hastemøte

Tirsdag skal Sikkerhetsrådet diskutere mandagens sammenstøt i et hastemøte. Det var Kuwait som ba om møtet mandag.

– Vi fordømmer det som har skjedd, sa Kuwaits FN-ambassadør Mansour al-Otaibi. Kuwait er for tiden medlem av Sikkerhetsrådet.

Palestinernes FN-utsending ønsker at Sikkerhetsrådet skal fordømme handlingene. Samtidig ønsker Israels ambassadør at Sikkerhetsrådet skal fordømme Hamas, den islamistiske bevegelsen som styrer Gazastripen.

Det er uklart hva som vil komme ut av møtet. Etter et hastemøte etter lignende protester i mars ba rådets medlemmer begge sider om å holde tilbake, men kom ikke fram til noen tiltak eller en felles uttalelse.



58 drept

Mandag, samme dag som Israel og USA feiret åpningen av den nye amerikanske ambassaden i Jerusalem, ble den blodigste dagen på Gazastripen siden 2014-krigen med Israel. 58 palestinere ble drept og over 2.700 ble skadd i demonstrasjonene, ifølge helsedepartementet på Gazastripen.

Israel argumenterer med at det forsvarer landets grenser og anklager Hamas for å bruke demonstrasjonene som bakteppe for å utføre angrep.

Den israelske hæren (IDF) anslår at rundt 40.000 palestinere deltok i mandagens demonstrasjoner.

(©NTB)