– Det går hardt for seg og skal være kaotiske tilstander. Det kastes gjenstander, og 15–20 personer slåss, sa operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til NTB i 2-tiden.

Kort tid etter var et større antall politibiler og ambulanser på plass i Sørkedalen, hvor fire russebusser og et hundretalls russ oppholdt seg. Flere fikk tilsyn av helsepersonell på stedet. Politiet bekreftet samtidig at det var snakk om et tjuetalls russ som sloss.

– De har trolig ikke fått alvorlige skader. En overstadig beruset person er tatt med i ambulanse og kjørt legevakt, skriver politiet i Oslo på Twitter.

To av bussene ble avskiltet som følge av brudd på tidligere pålegg fra politiet.

Politiet satte også opp sperringer på veien inn mot Sørkedalen, og russebusser på vei inn i området måtte snu.

Skadeverk

Heller ikke i Mekjarvik i Randaberg kommune nøyde russen seg med å forstyrre natteroen til naboene. De ødela også flere trær langs en rasteplass.

– Synd at de skal ødelegge det gode inntrykket fra Landstreffet i Kongeparken, skrev politiet i Sørvest politidistrikt på Twitter.

Samtlige russebusser blir bortvist fra området, og har fått pålegg om at de skal parkeres for natten. Pga gjentatt klager og brudd på tidligere pålegg fra politiet, tar vi også beslag i skiltene på to av bussene. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 15, 2018

Operasjonsleder Henning Andersen sier trærne er helt ødelagte.

– Vi mangler vitner for å kunne hekte det på dem, men det er utvilsomt russen. Alle ble bortvist fra stedet, så håper vi de har fått en såpass oppstramming at de skjerper seg resten av natten, sa Andersen til NTB etter nattens hendelse.



Russ sparket ned

I Bergen ble en russ sparket ned på Espehaugen, der det oppholdt seg flere russebusser og russebiler.

– Gutten ble hjulpet inn i en buss før nødetatene kom, sier operasjonsleder Tatjana Knappen til Bergensavisen.

#YtreEnebakk kl 03:00 rykket vi ut etter melding om slossing ifm ansamling av russ ved Havaristen. I kontakt med to menn. Begge tatt med ambulanse pga mulig bevissthetstap som følge av slag, fremstår lettere skadde. Vi jobber med å klarlegge hendelsesforløp med vitner på stedet. — Politiet i Øst (@politietost) May 15, 2018

En annen ung mann ble pågrepet, og det blir opprettet en sak på kroppskrenkelse.

– De var begge 18 år, og bakgrunnen for hendelsen skal være at han ene ikke er russ. Han som er russ, ble kjørt til legevakt i ambulanse, men er lettere skadd. Det er mulig en tann ble knekt, men det er ikke bekreftet, sier Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.



– Siste lyden skal ut

Kolltveit synes i all hovedsak at russen har oppført seg pent i år.

Det har i løpet av natta vært mange klager på høy musikk/bråk fra russen både i Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Moelv og Kongsvinger. Politiet har vært rundt og gitt flere pålegg om at de må dempe musikken. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) May 15, 2018

– Nå er det siste lyden som skal ut, og vi har ikke kapasitet til å rykke ut på alle naboklager. Det er jo støyet som er mest til bry, og vi har ikke fått noe særlig meldinger om slåssing. Jeg synes det stort sett går ganske bra, så håper jeg de tar vare på hverandre, sier Kolltveit.

Også i Alta holdt russen naboene våkne.

– Flere meldinger på russen i Alta som støyer. Spesielt ille er musikken som blir spilt. Denne faller ikke i smak på nattetid til deler av Altas befolkning. Politiet henstiller russen til å dempe lydnivået, skriver politiet på Twitter.

