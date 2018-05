Så godt som alle tallene som beskriver utviklingen i norsk økonomi peker rett vei for regjeringen. Arbeidsledigheten går ned, sysselsettingsgraden opp og dermed går behovet for utbetaling til trygd noe ned. I tillegg går flere statlig eide bedrifter godt, slik at staten automatisk får mer i utbytte.

Dermed kan regjeringen kutte noe i bruken av oljepenger når de i dag legger frem den vårlige budsjettjusteringen.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst mente regjeringen det var behov for å bruke 231,1 oljemilliarder, mens de etter det TV 2 erfarer må nedjuster tallet til mellom 225 og 226 milliarder oljekroner. Det gir et mindreforbruk av oljepenger på omlag seks milliarder kroner.

Etter det TV 2 erfarer ligger budsjettimpulsen regjeringen la opp til i fjor høst fast når finansminister Siv Jensen (Frp) i da presenterer budsjettjusteringen.

Selv om oljeprisen er betraktelig høyere i dag enn hva regjeringen anslo i budsjettet i fjor høst. øker de etter det TV 2 erfarer ikke anslagene for oljepris nå men vil vente med en justering til de legger frem neste års statsbudsjett til høsten.

Etter det TV 2 erfarer foreslår regjeringen tiltak som øker utgiftene med rundt 600 milioner kroner. Flere av sakene regjeringen vil prioritere i budsjettjusteringen er kjent.

Etter det TV 2 erfarer vil regjeringen sette av penger til å dekke kostnadene med byggesprekken på Stortinget. En kilde sier til TV 2 at det er vanlig at regjeringen etterkommer ønsker om tilleggsbevilgninger når Stortinget ber om det.

I april godkjente Stortinget en fullmakt på 90 millioner for art arbeidet ikke skulle stoppe opp, mens resten av kostnadene skulle dekkes i budsjettet Det er opp til Stortinget om det kal gjøres andre kutt for dekke kostndssprekken. Prislappen for ombyggingen av Stortinget har økt fra 1,1 til 2,3 milliarder kroner.

TV 2 har tidligere fortalt at 170 barn skal ut av asylmottak. Regjeringen myker opp reglene og setter av 38 millioner kroner.

Under Frps landsmøte tidligere i mai varslet finansministeren at det settes av penger til 700 nye sykehjemsplasser, kokker og kjøkken på sykehjem, uten at det fortalt hvor mye dette vil koste.

Regjeringen vil gjøre det billigere å lage øl og foreslår kutt i avgiften for 100 mikrobryggerier. Forslaget omfatter bryggerier som produserer under 500.000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, altså øl som kan selges i butikk.

Heimevernet styrkes med 2.000 soldater. Det kommer 25 millioner kroner til moderne våpen og utstyr og 11 millioner til øving og trening i nord,

Innsatsen mot marin forsøpling blir foreslått økt med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med minoritetsrådgivere i skolen og vil etablere 13 nye stillinger.

Det settes av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken over en periode på fem år.

Tilskuddene og rammen til studentboliger økes med 93,5 millioner kroner. Dermed mener regjeringen den kan nå målet om 2.200 nye studentboliger.

Borgarting lagmannsrett får 15 nye utrederstillinger. I budsjettjusteringen blir det bevilget penger til ti av stillingene. De siste fem skal domstolen finansiere selv. Lagmannsretten tror de vil kunne avisi flere hundre sivile dommer i året.

Det settes av 148 millioner kroner ekstra til boligbygging og infrastruktur på Svalbard.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) opplyste på Nordiske Mediedager tidligere i mai at regjeringen utvider ordningen med momsfritak for elektroniske medier til å gjelde all digital journalistikk.

Makrotallene presenteres klokken 08, mens budsjettdokumentene kommer 10.45.