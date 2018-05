Fulham – Derby 2-0 (sammenlagt 2-1):

Fulham er klar for opprykksfinale til Premier League etter å ha slått Derby 2-0 mandag og sammenlagt 2-1.

Stefan Johansen var involvert i Fulhams første scoring i returkampen mot Derby.

​Se Johansens assist i Sportsnyhetene øverst!

Etter seieren var sikret stormet Fulham-fansen banen i ellevill jubelrus over at laget hadde sikret seg muligheten til å rykke opp til Premier League.

– Vi viste masse vilje i dag. All honnør tiul guttene, vi presset og presset og burde ha tatt ledelsen i første omgang. Heldigvis klarte jeg å score, og det endret kampen. Etter pause la vi stort press på dem. Vi har stor tro på vår spillestil, sa Fulhams første målscorer Ryan Sessegnon til Sky Sports etter kampslutt.

– Dette er årsaken til at jeg gikk til denne klubben. Det er utrolig. Jeg mener at vi fortjener å rykke opp på grunn av den gode fotballen vi spiller og alle sjansene vi skaper. Jeg er både stolt og glad, sa Fulham-spissen Aleksandar Mitrovic til samme kanal.

Fulham møter vinneren av oppgjøret mellom Aston Villa og Middlesbrough i playoff-finalen. Aston Villa leder 1-0 før returkampen mellom lagene.



🗣️ WE’RE THE OLDEST TEAM IN LONDON AND WE’RE GOING TO WEMBLEY!!! 😍 pic.twitter.com/I3Om9Ql9fr — Fulham Football Club (@FulhamFC) 14. mai 2018

– Denne klubben fortjener en slik glede. Etter 43 år skal vi tilbake til Wembley, og det er en viktig prestasjon for oss. Vi fortjener å vinne og komme til Premier League. Spillerne har vist en enorm vilje, så all honnør til mine spillere, sa Fulham-manager Slavisa Jokanovic til Sky Sports.



Finalen spilles lørdag 26. mai klokken 18.00.

Stortalentet viste seg frem

Vidunderbarnet Ryan Sessegnon viste hvorfor alle de største klubbene ønsker å kapre signaturen til 17-åringen to minutter etter pause.

Stefan Johansen fant unggutten med en brystpasning i feltet, og stortalentet som scoret 15 mål i Championship denne sesongen dundret ballen i mål fra kloss hold.

– Johansen brystet ballen ned til Sessegnon og 17-åringen gjorde ingen feil da han smelte ballen i mål fra et par meters hold. Unggutten hadde en rolig første omgang, men når han får sjansen, så kan han endre en kamp, beskrev

Ryan Sessegnon ble med sin scoring den første 17-åringen som scoret i en EFL playoff-kamp siden Max Clayton scoret for Crewe Alexandra i mai 2012.

I det 66. minutt scoret Fulham igjen. Denis Odoi sendte publikum på Craven Cottage til himmels da han vakkert headet inn 2-0-ledelse til hjemmelaget etter et corner. Scoringen sørget for at Fulham overtok ledelsen 2-1 sammenlagt.

Solid Johansen

Stefan Johansen fikk forøvrig sjansen til å sende Fulham i ledelsen før pause. Men skuddet fra nordmannen føk like utenfor.

Også etter pause viste Johansen frem skuddfoten ved et par anledninger. Begge skuddene endte imidlertid rett på keeper.

I det 62. minutt pådro Fulhams nummer åtte seg et gult kort. Den norske landslagsspilleren spilte en god kamp for Fulham og høstet ros i engelske medier for sin innsats i kampen.

SÅ GULT: Her får Johansen det gule kortet mot Derby. Foto: Tony O'brien

– Johansen fikk gult kort for en taktisk felling på Jerome for å hindre en overgang for Derby. Han var ikke i nærheten av ballen, og det var en god avgjørelse å ta for sitt lag, skrev Sky Sports om Johansens gule kort.

I playoff-finalen som kan gi opprykk til Premier League møter Fulham vinneren av Aston Villa-Middlesbrough sammenlagt. Aston Villa leder 1-0 før returkampen på Villa Park tirsdag.