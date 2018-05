Ansettelsen av den tidligere Manchester City-manageren bekreftes på Twitter.

Mancini møter pressen tirsdag.

53-åringen har forlatt sjefsjobben i Zenit St. Petersburg for å ta over et skakkjørt landslag, som ikke klarte å kvalifisere seg til VM i Russland i sommer. Det er 60 år siden sist et VM gikk uten Italia.

Kontrakten hans er ventet å vare til EM i 2020.

Den nye jobben betyr en kraftig lønnsnedgang. Som Zenit-manager kunne han tjene opp mot 130 millioner kroner i året, mens Italia-jobben betaler rundt 20 millioner, skriver Skysports.

Det spekuleres også i at urokråken Mario Balotelli, som Mancini har et godt forhold til, nå kan være klar for en landslagsretur.

Mancinis første kamp som landslagssjef blir mot Saudi-Arabia 28. mai.