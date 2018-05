På lørdag skal Meghan Markle gifte seg med prins Harry. Men i dagene opp mot bryllupet har det ikke manglet dramatikk.

Etter at Meghan Markles halvbror tidligere advarte prins Harry (33) mot å gifte seg med søsteren, for deretter å beklage dette, er det faren Thomas Markle (73) som har stjålet overskriftene.

På søndag publiserte den britiske storavisen Mail on Sunday overvåkningsbilder fra en internettkafé, som skal ha vist Markles far mens han samarbeidet med en britisk paparazzifotograf i Rosarito i Mexico, der Markle bor.

Bildene fremsto som om de var tatt uten at Markle visste om det, mens overvåkningsvideoen fra Omega internettkafé fra 27. mars viste at de to i virkeligheten samarbeidet om fotoseansen.

Trukket seg fra bryllupet

Thomas Markle skulle ifølge planen følge datteren til alteret under lørdagens kongelige bryllup. Nå melder TMZ at faren har trukket seg fra bryllupet i etterkant av den siste tidens hendelser.

Kensington Palace skriver i en pressemelding at dette er en svært personlig situasjon for Meghan Markle i dagene før bryllupet.

– Hun og Prins Harry spør igjen om forståelse og respekt overfor Mr. Markle i denne vanskelige situasjonen, står det videre.

Ønsker ikke å ydmyke

Ifølge kjendisnettstedet har faren fortalt at han ikke mente kongefamilien eller datteren noe vondt med bildene han samarbeidet med paparazzien om. Faren nekter også for at penger var motivet bak bildene.

Thomas Markle skal ha uttalt at han har mottatt flere tilbud om intervjuer, hvor han skulle få opp mot 800.000 kroner for å stille opp. Alle disse tilbudene har han valgt å takke nei til.

Faren sier ifølge TMZ at han fikk et hjerteinfarkt for en uke siden. Han ble skrevet ut av sykehuset for å kunne være med på bryllupet, men har nå altså tatt en avgjørelse om å ikke komme. Årsaken skal være at han ikke ønsker å ydmyke sin datter eller kongefamilien.