​Se marerittet hans øverst!

Gojani pådro seg et gult kort etter 14 minutter i mandagens kamp mot Häcken.

Greit nok, men så gikk det raskt i nedoverbakke for midtbanespilleren.

Fire minutter senere scoret han et selvmål som vakte like mye sjokkert målløshet som rå latter.

Gojani fikk ballen på sekstenmeteren, snudde seg og trillet ballen i eget nett foran sjokkerte tilskuere og spillere.

25-åringen hadde ikke fått med seg at keeper Kevin Stuhr Ellegaard ikke stod mellom stengene, men litt til side for mål. Dermed ble hans forsøk på tilbakespill et av årets merkeligste selvmål. Se det øverst i artikkelen.

– Det er et av de merkeligste målene jeg har sett. Selvmålet er vanskelig å beskrive. Det skal ikke skje, sa en sjokkert CMore-kommentator Patrik Westberg.

Fotballekspert Hasse Backe sa i pausen at han ikke trodde han hadde sett noe lignende.

Gojani (i rød drakt til venstre) sjokkerte alle med selvmålet.

Så ble han utvist

Gojani ristet av seg skuffelsen og kastet seg inn i kampen igjen. Allerede i første angrep etter avspark gikk han litt for hardt i en duell med Häckens Paulinho.

Det ga et nytt gult kort og marsjordre.

Ikke rart han begravde hodet i hendene av fortvilelse da han gikk med tunge skritt i garderoben før det var spilt 20 minutter.

– Setter guttene i driten

Gojani ble intervjuet om fadesene i pausen.

– Jeg setter guttene i driten, er hans egen lakoniske vurdering.

Forklaringen på selvmålet er at han velger ikke å spille ballen fremover fordi han har solen i øynene.

– Da tenker jeg et enkelt tilbakespill til Kevin. Det er forjævlig, sukket han.

– Guttene fortjener ikke min innsats i dag, men det er bare å gå videre.

Häcken vant kampen hele 5-0.