Skuespiller Margot Kidder døde søndag i sitt hjem i Montana i USA. Hun ble 69 år gammel.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent, det skriver BBC.

Kidder er best kjent for sin rolle som Lois Lane i filmene om Supermann fra 1970- og 80-tallet. Der spilte hun blant annet mot Christoper Reeve i rollen som Supermann.

Den første Supermann-filmen fra 1973 ble en kjempesuksess, og var ifølge The Guardian, den gang den mest innbringende filmen til produksjonsselskapet Warner Bros.

Margot Kidder, som er født i Canada, startet ifølge Variety, karrieren i lavbudsjettfilmer og TV-programmer, før hun i 1970 fikk en rolle i filmen «Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx», hvor hun spiller mot Gene Wilder.

Men det var altså først i 1973 at hun virkelig slo gjennom, i den første Supermann-filmen, og etter denne suksessen spilte hun også hovedrollen i skrekkfilmen «The Amytiville Horror».

Ved siden av skuespillerkarrieren har Margot Kidder engasjert seg i politikk. Hun var blant annet en aktiv motstander av krigen i Irak, og i 2011 ble hun arrestert ved Det hvite hus, hvor hun var med på en demonstrasjon mot en oljeledning fra Alberta til Texas. I tillegg har hun bidratt i kampen om kvinners rettigheter.