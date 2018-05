Inne på forsikringsselskapets egne nettsider står det derimot: «Ikke alle reise- og innboforsikringer dekker uhell under bruk».

Det kan nok virke avskrekkende for enkelte eiere av den verdifulle drakten hvis man skal ut å gå i tog på nasjonaldagen og noen velger å kjøpe egen forsikring for bunaden.

Forsikringsselskapene reklamerer stort for denne spesielle tryggheten under måneden for konfirmasjoner, dåp og ikke minst 17. mai.

Men er den ekstra tryggheten nødvendig, eller er det rett og slett smør på flesk?

Flere tusen forsikret

Bare hos Gjensidige er 30.000 bunader dekket av spesialforsikring, mens det hos If er forsikret rundt 14.000 av den nasjonale drakten.

– Hos oss er det forsikret bunader for en total verdi av 600 millioner, forteller informasjonsdirektør i If, Jon Berge.

INNBOFORSIKRING HOLDER: I følge Jon Berge, informasjonsdirektør i IF, er det ikke alltid nødvendig med egen forsikring for bunad. Foto: IF

Tallet er basert på beregninger om at en gjennomsnittlig bunad er verdt 40.000 kroner. Likevel mener informasjonsdirektøren at de aller fleste kan klare seg med innboforsikring.

– Det er mange som ringer oss for å forsikre bunaden sin, for så å få beskjed om at den allerede er dekket, fortsetter han.

Hos If får man støttet en sum opp til 30.000 kroner på innboforsikringen, så rifter og andre småskader kan ofte dekkes av den forsikringen man allerede har.

– Så det er egentlig ikke vits med bunadforsikring?

– For mange vil det fortsatt være vits, men vi prøver å gjøre det enklere for folk å forholde seg til forsikring, sier Berge.

2.5 millioner bunader

Det finnes mange verdifulle bunader, og Husfliden har tidligere estimert at det finnes rundt 2.5 millioner bunader i norske hjem. If har sammen med bunadeksperter kalkulert at den totale verdien på bunader i Norge er 40 milliarder kroner.

Det er med andre ord ikke overraskende om man føler for å ta ekstra godt vare på plagget. På en nasjonaldag fylt av festglade mennesker kan det være stor fare for litt søl eller småskader.

– Det renner ikke inn en haug med henvendelser hvert år om ødelagte bunader, forteller Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef for skadeforsikring i Gjensidige.

Rysstad forventer at årets bunadhenvendelser kommer til uka. Han sier at hovedpoenget med den spesialrettede forsikringen er at man får skadene dekket uansett hvem som har forårsaket de.

– Da er du helgadert i alle situasjoner. Dette er en idiotforsikring for bunad, sier Rysstad.

Han sier videre at bunadforsikringen ikke skiller seg ut fra andre verdiforsikringer, og at man kan forsikre andre klesplagg eller verdier på samme måte.

Ikke alt dekkes

Det kan likevel være verdt å sjekke hvilke vilkår forsikringene har, og hva som faktisk dekkes av de ulike forsikringene. Reiseforsikringen vil blant annet ikke dekke det om bagasjen forsvinner med bunadsølvet i.

Pressekontakt Arvid Steen i Tryg forsikring har tidligere uttalt til TV 2 at de i løpet av mai måned får daglige henvendelser fra kunder som vil vite om bunad og bunadssølv er omfattet av reiseforsikringen.

Det er en felles anbefaling blant flyselskaper og forsikringsselskaper at verdigjenstander ikke skal sjekkes inn.

Også Jon Berge opplyser om at ikke alt dekkes av innbo- og reiseforsikring.

– Hvis man for eksempel mister en sølje så vil det være mer komplisert, så det kan være lurt å kontakte forsikringsselskapene for informasjon, sier Berge.