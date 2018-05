I den norske VM-troppen finner man hele 14 spillere fra den norske Get-ligaen.

Det var en del forfall til årets VM, men til sammenligning var det kun seks spillere fra hjemlig liga i troppen i 2012 - da Norge sist var i en kvartfinale i VM.

– Det er for dårlig rekruttering, det er ikke noe å lure på. Jeg skulle gjerne sett at det var flere yngre som kom opp og dro ut til utenlandske ligaer litt tidligere, der de fikk en stor rolle i klubber utenfor Norge, sier Mathis Olimb til TV 2.

32-åringen dro til Tyskland som 21-åring, og har spilt resten av karrieren i både Sverige, Tyskland, AHL, og KHL.

Han savner at flere markerer seg, og mener norsk hockey virkelig må ta rekrutteringen på alvor.

– Det må bli mer kompetanse i yngre aldersgrupper, der folk lærer grunnleggende ferdigheter. Samtidig må klubbene ha litt lengre tidsperspektiv, der de gjerne tenker fire-fem år frem i tid og dyrker egne spillere. Det ser man for eksempel i Sverige, der de tar inn 18-åringer som vokser inn i rollen og blir verdensspillere, mener Olimb.

– Det har gått litt feil vei

86/87-generasjonen har vært en slags gyllen generasjon i norsk hockey, med spillere som både Olimb, Holøs, Haugen, Bonsaksen, Zuccarello og flere.

Kaptein Holøs, som selv dro til Sverige som 20-åring, syns utviklingen går for sakte fremover.

– Vi er helt klart i et generasjonsskifte. Vi er veldig mange som er født i 86/87-årgangen, som har vært med veldig lenge. Vi ser blant annet at Johannes Johannesen og Christian Bull gjør en god figur i VM, så det kommer noe nytt. Samtidig trenger vi at enda flere kommer seg ut, og har en proff hverdag, sier Holøs.

– Er du bekymret for fremtiden til norsk hockey?

– Bekymret vet jeg ikke, men man ser jo at vi spiller her for å overleve. Det er jo ikke noe bra tegn. For noen år siden hadde vi to kvartfinaler på to år. Vi har fått et litt dårligere lag og færre utenlandsproffer med årene, så det har jo gått litt feil vei. Kanskje det kommer en ny gyllen generasjon snart, og flere gode spillere som dra ut. Da kan det fort se litt annerledes ut, men jeg tror det er et stykke å gå, understreker kapteinen.

Som Olimb tror også Holøs det er viktig at trenere gir unge spillere tillit tidlig, og former dem inn i en rolle der de kan utvikle seg.

– I de større europeiske ligaene får unge spillere muligheten kanskje før de er modne nok. Jeg syns generelt at det også må være mulig i Norge. Jeg tror unge spillere i 18-19-års alderen utvikler seg veldig fort hvis treneren gir deg tillit i den rollen du skal ha. Ikke bare bli satt inn i fjerderekka, det har ikke jeg så tro på. Der syns jeg blant annet mange svenske klubber har vært flinke. Samtidig handler det om å gjøre hockey synlig, og få barn til å ville spille ishockey, mener han.

– Det er bekymringsverdig

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik, som var hentet inn som Viasats ekspertkommentator under VM, mener norsk hockey må ta et veivalg for framtiden.

– Det er bekymringsverdig at vi må hente så mange fra egen liga. Danskene har jo for eksempel knapt spillere fra deres hjemlige liga med i VM, og da blir det tøft for Norge å matche det. Det tar tid å etablere gode spillere. Det er ikke gjort over natten, men vi må stake ut en ordentlig kurs og gjøre noen veivalg i forhold til hva vi ønsker å gjøre med norsk ishockey, sier Erevik.

Han stiller samtidig spørsmål ved noen av plassene i uttaket.

– Petter (Thoresen jou.anm) har jo tatt ut det han mente var det beste tilgjengelig mannskapet, og der var det 14 spillere fra Get-liagen. Så kan sikkert enkelte plasser diskuteres, og det blir også helt sikkert evaluert etter mesterskapet, sier Erevik.

Blant annet ble Erlend Lesund, som spiller fast i SHL-klubben Mora, ikke tatt ut i VM-troppen.

Samtidig skrev VG i forrige uke at Sondre Olden, som til daglig spiller i Kroatia, valgte å takke nei til VM-spill fordi han følte han ikke hadde blitt vist tillit gjennom sesongen.

Ellers meldte både Patrick Thoresen (Storhamar), Mats Zuccarello (New York Rangers), Mattias Nørstebø (Frölunda), Mats Rosseli Olsen (Frölunda), Andreas Martinsen (Rockford Icehogs) og Henrik Ødegaard (Frisk Asker) forfall til mesterskapet.

– At det er 14 Get-spillere med nå er jo fordi det er seks-sju spillere som melder forfall av forskjellige grunner. De fleste av dem spiller jo utenlands. Vi har ikke hatt stang inn fra start i dette mesterskapet. Jeg syns Get-spillerne har taklet det bra, men det er jo veldig stor forskjell fra den norske ligaen til de beste i verden. Så dette er en god erfaring i alle fall, da vi står her i dag. Men vi må lære oss å bli bedre, ja, sier Thoresen til TV 2.

– Tar norsk hockey rekkrutteringen på alvor?

– Ja, men vi kan nok håpe på at vi klarer å gjøre det enda bedre. Det er jo målet vårt hele tiden. Trening gjør mester. Vi må være flinke nok til å veilede unge gutter, spesielt på klubbnivå. Det er en lang vei, mener han.

Storhamars Christian Bull var en av debutantene som av flere har blitt trukket frem som et lyspunkt i turneringen.

– Det var en meget bra debut av han i dette VM. Imponerende faktisk, mener sjefen.