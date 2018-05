Perus landslagskaptein og mestscorende spiller ble i desember i fjor utestengt i ett år etter at han testet positivt for et stoff forbundet med kokain-bruk.

Dommen ble så redusert til seks måneder av FIFA. Det ville reddet VM-deltagelse, men saken gikk til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Mandag overstyrte de FIFAs reduksjon av straffen. De satte den til 14 måneder, minus de seks han har sonet allerede. Peruaneren er derfor ikke tilbake på fotballbanen før i januar.

Guerrero er under kontrakt med brasilianske Flamengo. Han har tidligere spilt for Bayern München og Hamburg. For to uker siden var han tilbake på banen etter FIFA-suspensjonen. Mot Chapecoense søndag scoret han sitt første mål etter comebacket.

– Det er ingen grunn til å suspendere meg. Jeg gjorde ikke noe galt, og jeg stoler på at voldgiftsretten tar den riktige avgjørelsen, sa spissen etter den kampen.

​Men han ble ikke hørt. Nå stiller Peru svekket i VM, der de møter Frankrike, Danmark og Australia.

Here is the official decision on Paolo Guerrero case. pic.twitter.com/HlfVhHpn6z — Juan G. Arango aka Yuan Ram Go (@JuanG_Arango) May 14, 2018

Spissens advokater har hevdet at han fikk stoffet i seg uvitende via te-drikking. CAS skriver at de tror ikke Guerrero med vilje har forsøkt å dope seg, men at spilleren ikke har oppfylt ansvaret han har for å hindre at han inntar ulovlige stoffer.

Guerrero er tidenes mestscorende på det peruanske landslaget med 33 fulltreffere på 84 kamper.

Annet håp knust

Idrettens voldgiftsrett har også knust VM-håpet til en annen spiller.

Angriperen Munir El Haddadi (22) har fått endelig avslag på å endre statsborgerskap fra spansk til marokkansk. Avgjørelsen kom i dag, slik at Mariokko ville hatt mulighet til å registrere ​spilleren i sin bruttotropp til VM.

El Haddadi er eid av Barcelona, men er utleid til Alaves. Han har én landskamp for Spania.