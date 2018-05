– Det som er så skummelt med dette, er at vi aldri vet hva som er den berømte dråpen som får begeret til å renne over, sier Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved Universitetet i Oslo, til TV 2.

Mandag ble flere titalls palestinere drept, og over tusen skadet, da israelske soldater åpnet ild mot demonstranter på Gazastripen.

Demonstrasjonene skjedde samme dag som USA åpnet sin ambassade i Jerusalem, etter at Donal Trump i fjor, anerkjente byen som Israels hovedstad.

Åpningen av ambassaden faller på dagen før Palestinas katastrofedag, og Hilde Henriksen Waage kaller det som skjedde på Gaza mandag, for «en varslet katastrofe».

– Palestinerne har planlagt at de hver uke skulle prøve å ha denne marsjen for å få tilbake sitt land, og i dag, dagen før deres katastrofedag, som er 70-årsdagen for Israels dannelse, marsjerer de i mengder mot gjerdet, sa hun til TV 2 mandag.

Håpløshet

Ifølge Waage er det en håpløshet hos palestinerne, som gjør at de velger å marsjere mot gjerdet, til tross for at de vet at de setter sine egne liv i fare.

Professor ved UiO, Hilde Henriksen Waage. Foto: TV 2

– Problemet er at når du er palestiner og bor i Gaza, så er du sperret inne der. Du har ikke noe håp, du har ingen muligheter, du har ingen fredsprosess og du har ingen samtalepartner, sier hun.

– I tillegg får du skylden av Israel og USA for at du ikke oppfører deg ordentlig nok, slik at det ikke blir snakk om fred heller, legger hun til.

Ifølge Waage forventet palestinerne antakeligvis ikke at så mange ville bli skutt under mandagens marsj. Professoren understreker at Israel kan handle på denne måten, når de vet at de har Donald Trump og USA «på sitt lag».

– USA og Israel er bestevenner

Professoren mener israelernes selvtillit har blitt ytterligere styrket etter at USA i desember valgte å legge ambassaden sin til Jerusalem.

– Donald Trump og Benjamin Netanyahu – USA og Israel – er bestevenner, og mer bestevenner enn noen sinne, sier hun, og forklarer at Trump med sin selvsikkerhet til å gjennomføre den politikken han ønsker, bidrar til det stadig styrkede forholdet mellom de to landene.

– Det fører til at alle vi som måtte ønske en fredelig løsning på konflikten, ser at den fredelige løsningen er ferdig, sier Waage og forklarer:

– Det blir ingen forhandlinger, det blir ingen palestinsk stat, og palestinerne må bare leve under denne okkupasjonen.

Eskalerer konflikten

Mens mange israelere og amerikanere anser flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, som en merkedag, frykter mange at dette vil eskalere konflikten mellom Israel og Palestina.

Hva som skjer fremover er usikkert, og Waage understreker at man altså aldri vet hva som kan bli dråpen som får begeret til å renne over.

– Jeg vil tro det handler om hvor mange tap palestinerne er villige til å ta. De kan kanskje tusle tilbake til sine hjem og hus, men så kan det plutselig utløse et angrep fra Hamas eller en annen gruppe, sier hun, og legger til:

– Og vi vet aldri hvor den grensen går.

​