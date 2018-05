Etter at en trebarnsfar ble overfalt og ranet på vei hjem fra en bytur i Larvik natt til lørdag 14. april har politiet jaktet på gjerningspersonene.

Nå har en mann i 20-årene fra Litauen meldt seg for politiet i Larvik. Bakgrunnen var at han hadde kjent igjen seg selv på overvåkingsvideoene som ble vist i forrige ukes Åsted Norge.

– Han meldte seg på politihuset i Larvik fredag ettermiddag. Han var blitt fremvist bildene av noen som hadde gjenkjent ham og han kjente da også igjen seg selv, sier politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Magnar Pedersen til Åsted Norge.

BLE OVERFALT: Den 44 år gamle trebarnsfaren fortalte i Åsted Norge om hvordan han ble overfalt og ranet. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

Litaueren er nå siktet for ran, men selv nekter han for å ha ranet trebarnsfaren. Han har også forklart seg om hvem han var sammen med. Også denne mannen er litauisk statsborger, og politiet mistenker at han har forlatt Norge.

– Vi jobber videre med å få verifisert disse opplysningene. Nå har vi alle et navn å gå ut ifra. Etterforskningen vil fortsette, sier Pedersen.

Politiet i Larvik planlegger å rette en anmodning til litauisk politi for å finne ut om personene er kjenninger av politiet. Politiinspektøren ønsker å berømme publikum for god hjelp i saken.

– Vi vil takke for alle tips, og nå har vi altså et gjennombrudd i etterforskningen, sier Pedersen.