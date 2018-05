Atle Evang Reinton og Erlynee Kardany møttes gjennom jobben i TV-bransjen. Lyn er fra en tradisjonell muslimsk familie i Singapore, og gjorde det raskt klart for Atle at det ville ligge en forventning om konvertering hvis de skulle gifte seg.

– Jeg var stormforelsket, og tenkte dette ville være en liten pris å betale for å få en så fantastisk kvinne, sier Atle Reinton til TV 2.

– Men der tok jeg feil. Så enkelt er det dessverre ikke, sier Atle i ettertid.

– Det innebærer veldig mye mer. Jeg forutså ikke hva det innebar av forventninger fra hennes familie og storfamilie, og jeg forsto ikke hva det innebar av fordommer fra nordmenn, sier han.

For familien til Lyn var det blant annet viktig at de giftet seg under sharialovgivningen. Omskjæring av parets felles sønn er også et betent tema.

Risikerer å bli utstøtt

Lyns mor er fra en konservativ muslimsk familie, og hvis de får vite at datteren ikke gifter seg under sharia vil de kreve at hun utstøter datteren. Hvis ikke vil hun bli utstøtt selv.

– Det er slik at når vi lever i synd, så smitter synden over på dem. Synden er ikke en privatsak, forklarer Atle.

Moren til Lyn forklarer datteren hvilken konsekvenser det har at Lyn velger å leve utenfor sharia. Foto: Novemberfilm

– Dette var en reell fare som vi diskuterte mye, sier Atle.

Det endte med at paret sa fra til Lyns familie om at det ikke kom til å bli hverken sharia-ekteskap, eller omskjæring. En nyhet som var vanskelig for Lyns mor å håndtere.

Det ble mye gråt, men moren er glad i datteren sin, og velger å holde sannheten skjult for storfamilien.

Både Lyn og Atle sier at det er utenkelig å gifte seg under en lov de ikke tror på.

– Hvis vi gifter oss under Sharia, får han all makt, sier Lyn. Hun er ikke til å rikke selv om foreldrene hennes fortviler over valget.

Under sharia har ektemannen lov til å fysisk avstraffe konen hvis hun ikke lyder. Han har også lov til å ta fire koner, og konen har ikke lov til å skille seg uten mannens tillatelse.

– Jeg er ikke interessert i å leve på den måten. Jeg mener det ikke hadde vært sunt for et parforhold å ha slik skjev maktfordeling, sier Atle.

Skremmende å se Atle bli religiøs

Filmen «Omvendt» gir et nært innblikk i parets liv gjennom fem år. Og den er overraskende på flere måter. Blant annet lærer Atle seg å sette pris på religionen. Han har tidligere sett på seg selv som agnostiker, men blir troende, og finner sinnsro gjennom bønn og meditasjon.

Lyn har et anstrengt forhold til religionen sin. Hun er oppdratt til å leve som en god muslim med bønn og faste, men har som voksen tatt avstand fra den konservative troen.

– Det var rart og vanskelig å se at Atle frivillig omfavnet Islam. Når han blir spirituell og ønsker å be, blir jeg usikker. Jeg kommer under press fra alle kanter, og tenker; Hva gjør jeg nå?

Hun sier hun ble skremt da Atle ville be i skiløypa på skitur, og sier det har vært flere episoder som har gjort henne urolig. Atle forklarer at han ønsket å prøve å leve under «Islams fem søyler» fordi han ikke ville være en hykler.

– Da jeg begynte å utføre en daglig åndelig praksis, så fant jeg ganske fort en mye større ro i livet mitt. Jeg opplevde en harmoni og lykke som var ny for meg, sier Atle.

Vanskelig for barna

Atle har to døtre fra et tidligere forhold, og han legger ikke skjul på at konverteringen har vært problematisk for dem, og barnas mor.

– Det var nok det aller vanskeligste for meg. De har en rett til å bli skjermet, men det er utfordrende i dagliglivet, sier Atle.

De to jentene er i dag 11 og 14 år gamle, og i dag synes de aller mest det er spennende.

– Nå har de vært med til Singapore, og de har blitt kjent med Lyns foreldre, og ser at alt er veldig ufarlig. Jentene er heller ikke under noe press om hvordan de skal leve eller hva de skal tro på, sier Atle.

Atle og Lyn lever nå et vanlig norsk familieliv. De har hatt oppgjøret med Lyns familie, og de konfliktene som var har roet seg.

