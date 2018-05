Det var ved 15-tiden søndag ettermiddag at politiet i Trøndelag meldte om en ulykke på en motocrossbane i Oppdal i Trøndelag.

Luftambulanse og politiet rykket ut, og en person ble bekreftet omkommet.

Mandag ettermiddag bekrefter politiadvokat Kåre Svepstad overfor TV 2 at personen som mistet livet var en seks år gammel gutt.

Det var NRK som først meldte om alderen på den omkomne.

– Vi har startet en etterforskning for å finne ut hendelsesforløpet. Vi vil foreløpig ikke gi nærmere detaljer om hva som skjedde, men det er ingen tvil om at gutten stod nære banen og ble truffet, sier Svepstad til TV 2.

Ingen siktet

Motocrossføreren, en 44 år gammel mann, ble ikke alvorlig fysisk skadd.

– Men det er så klart en stor påkjenning for ham å ha vært med på dette, sier Svepstad.

Politiet etterforsker om det finnes grunnlag for en siktelse i saken. Foreløpig er det ingen som er siktet etter ulykken.

– Det er det menneskelige vi er opptatt av i denne situasjonen. Det sportslige kommer i annen rekke, sier Jørgen Bye, leder i Motorklubben Trondheim, til TV 2.

Vil bistå ved behov

Are Antonsen, fungerende generalsekretær i Norges Motorsportforbund, sier at de formidler til klubben som eier banen og til hele miljøet at de er der, og at de bistår om noen trenger det.

– Vi har muligheten til å sette ned en ulykkeskommisjon dersom det skulle bli behov for det, men i første omgang venter vi på politiets videre skritt i saken, sier Antonsen til TV 2.