Det er nå halvannet år siden Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble drept av en 15 år gammel gutt i en skolegård i Kristiansand. Drapet var brutalt, og gutten ble først dømt til forvaring, og deretter uten 11 års fengsel uten forvaring i lagmannsretten.

Han ble også dømt til å betale erstatning og oppreisning på tilsammen 1,4 millioner kroner til de pårørende.

Sammen med sin forsvarer anket han kravet til erstatning. Mandag måtte Høyesterett for første gang ta stilling til om barn som begår drap skal betale erstatning til pårørende.

– Urettferdig

Både enkemannen til Tone Ilebekk, Morten Andersen, og deres to sønner Sondre Ilebekk Andersen (23) og Simen Ilebekk Andersen (19) var tilstede i retten.

– Det var tungt. Så fort de går inn på detaljene rundt drapene så kjenner man det på kroppen. Sakene er en belastning, og det er tøft for både meg og guttene. Det er ikke ord som kan beskrive hvor stor påkjenning det er. Jeg er veldig glad dagen er over nå, sier Andersen.

Familien reagerer kraftig på anken.

– Jeg opplever den som urettferdig. Jeg kan ikke skjønne at den er tatt opp. Tidligere har jeg også tilbudt å gi fra meg min erstatningssum mot at de skal trekke anken, rett og slett fordi belastningen er for stor. Det synes jeg de skulle tatt til følge, sier enkemannen.

Belastende, men nødvendig.

Guttens forsvarer sier det er ukjent for ham at Andersen skal ha tilbudt å gi fra seg sin erstatningssum, men at han har stor forståelse for at dagen i dag var tøff for Ilebekks familie.

– Jeg har dyp forståelse for at det å gjennomgå saken på nytt i Høyesterett er svært belastende. På en annen side så kan ikke det sette noen skranker for å behandle saken, sier forsvarer Svein Kjetil Stallemo.

Han tror erstatning aldri vil kunne yte fullstendig rettferdighet for den brutale handlingen.

– Jeg tror at når det kommer til straff og utmåling av erstatning vil vi aldri klarer å utmåle et omfang som vil dekke det behovet etterlatte sitter med etter en så brutal, uforståelig og meningsløs sak, fortsetter han.

– Barnekonvensjonen må vektlegges

Stallemo mener Norges folkerettslige forpliktelser taler for å sette ned erstatningssummen.

– I Barnekonvensjonen er siktemålet å se fremover, sikre en reintegrering i samfunnet og sikre at han påstår seg en konstruktiv rolle i samfunnet. Vi mener disse momentene må vektlegges i større grad og at konsekvensen av det er at erstatningen må settes ned, sier han.

Dette provoserer de pårørende som mener 16-åringen har gode muligheter for et godt liv når han slipper ut i en alder av 23.

– Han sitter i fengsel og får en flott utdannelse og kommer ut uten studielån. På den måten kommer han mye bedre ut enn mange på 23 år. Det burde ikke vært en diskusjon om han skulle betale, sier Andersen.

Høyesterett vil treffe en beslutning om to til tre uker.