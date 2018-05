I løpet av de siste ukene har tre Elkjøp-forretninger på Østlandet hatt besøk av personer som nå etterlyses for tyveri.

Tirsdag 8. mai blir de fanget på flere overvåkingskameraer hos Elkjøp på Notodden.

To av de etterlyste personene går inn i butikken like før klokken fem på ettermiddagen. Til å begynne med fremstår de som helt vanlige kunder når de tar med seg to handlenett og vandrer rundt i butikken.

Fikk med seg varer for nesten 60.000

Men etter hvert plukker de med seg flere og flere varer, og nettene blir etter hvert stappfulle av hodetelefoner, kameraer og droner. Underveis kan det se ut som at personene kommuniserer via telefon.

ETTERLYSES: Politiet ønsker tips om disse tre personene. Foto: Overvåkingsvideo/Åsted Norge

Til slutt har de to med seg ni kameraer, fem hodetelefoner og to droner til en totalverdi på nesten 60.000 kroner. De har imidlertid ingen planer om å betale for de dyre varene.

FYLLER OPP: To av de etterlyste personene fyller opp handlenettene med varer. Foto: Overvåkingsvideo/Åsted Norge FLUKTBIL: Personene stakk av i denne sølvgrå bilen. Foto: Overvåkingsvideo/Åsted Norge

Plutselig kommer en mann med solbriller til inngangen og åpner døren for de to andre. Så løper alle tre ut av butikken, og stikker av i en sølvgrå bil.

Har vært flere steder

Rundt en uke tidligere, onsdag 2. mai, er to av de tre fanget på overvåkingskamera på Elkjøp på Hønefoss. Der fikk de med seg tre robotstøvsugere til en samlet verdi av over 10.000 kroner.

I tillegg er de to observert hos Elkjøp i Larvik onsdag 9. mai.

Nå ber politiet om hjelp til å finne ut hvem personene er. Drar du kjensel på dem, eller har du andre tips i saken? Ring Åsted Norge på 22 38 98 98.