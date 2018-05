Sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, mener Hamas må ta sin del av skylden for det pågående dramaet ved grensen mellom Gaza-stripen og Israel.

– Det er en del av bildet, selv om Israel må ta ansvar for bruken av sine maktmidler, sier Selbekk.

Leder av Palestinakomiteen Kristin Jensen er uenig, og mener ansvaret ikke må dyttes over på de som demonstrerer.

– Hamas må ta ansvar

Hittil har palestinske helsemyndigheter rapportert om 52 drepte palestinere på Gazastripen, og over 1200 skadde.

Selbekk mener man må se på konflikten fra begge sider.

– Det er klart Hamas må ta ansvar for oppildningen av sine egne innbyggere. Også Al-Qaida har ønsket denne typen voldseskalering, sier Selbekk.

Hamas har sitt hovedkvarter i Gaza, og vant valget i den palestinske nasjonalforsamlingen i 2006. De anerkjenner ikke Israel som stat, og har gjentatte ganger vist sin motstand med væpnede angrep. Organisasjonen regnes av mange land som en terrororganisasjon, deriblant av USA, EU og Israel.

– Hamas holder Gazastripen i sin jernhånd, og det skjer ingenting på de landområdene om det ikke er godkjent og initiert av Hamas. De har aktivt uttalt at de ønsker denne typen demonstrasjoner, sier Selbekk.

Han mener demonstrasjonene har gått fra å være fredelige demonstrasjoner til å være voldelige opptøyer.

– Maktbruken fra Israels side er ubehagelig, og jeg håper de viser tilbakeholdenhet. Å fremstille dette som en slags fredelig demonstrasjon er derimot helt feil, sier Selbekk.

Demonstrasjonsrett

Kristin Jensen i Palestinakomiteen mener på sin side at man ikke kan legge ansvaret for handlingene som foregår nå på demonstrantene, og er helt uenig i at palestinerne skal holde tilbake på demonstrasjonene.

– Det er flere som ikke ønsker at palestinerne skal bruke retten til demonstrasjoner fordi de kan bli skutt, men problemet for palestinerne er at de blir skutt uansett, sier Jensen.

UENIG: Kristin Jensen er uenig i prinsippet ved at det legges skyld over på palestinerne. Foto: TV 2 / Skjermdump

Hun sier demonstrasjonene alltid har hatt som hensikt å vise at palestinerne lever under umenneskelige forhold, og at de selv vet at det er urealistisk å tro de skal bryte grensegjerdet.

– Palestinerne vet at de aldri kan måle seg med Israel militært, men de palestinske lederne skal selvfølgelig gjøre sitt for å ikke eskalere noen form for konflikt, sier Jensen.

– Er du enig i at Hamas også må ta sin del av ansvaret?

– Jeg er uenig i prinsippet. Dette er ikke en Hamas-demonstrasjon, men en bred folkelig aksjon. I den grad Hamas må ta ansvar blir at de sier til folk at ikke må demonstrere. Det blir prinsipielt feil, sier Jensen.

Stor betydning for Israel

Staten Israel ble grunnlagt etter andre verdenskrig, og de har vært i stadige konflikter med palestinerne som har måtte flytte fra store landområder.

Jensen sier under debatten at det er Israels okkupasjonsmakt som er ansvarlig for blokkaden på Gazastripen og okkupasjonen av Palestina. Selbekk understreker på sin side at flyttingen av den amerikanske ambassaden betyr mye for israelerne.

– Det gir en følelse av at de nå behandles som andre land, og at det nå er slutt på forskjellsbehandlingen, sier Selbekk.

VANSKELIG: Vebjørn Selbekk mener dette er en vanskelig situasjon, også for Israel. Foto: TV 2 / Skjermdump

Forskjellsbehandlingen mener han blant annet ligger i at Israel er det eneste landet i verden som ikke selv får bestemme hvor sin egen hovedstad ligger, og at de ikke får ha utenlandske ambassadører i byen.

– For israelerne betyr det veldig mye at den politisk mektigste staten i verden utfører denne flyttingen nå, sier Selbekk.

Samtidig mener han er det en vanskelig situasjon også for Israel.

– Det er potensielt flere tusen mennesker som ønsker å storme Israels sørgrense, og flere er bevæpnet. Det sprenges bildekk og legges sprengladninger, så det er en krevende sikkerhetsutfordring for Israel også, sier Selbekk.

Støtte fra Trump

I dag markerer Israel at det er 70 år siden opprettelsen av staten Israel. Samtidig flytter den amerikanske ambassaden til Jerusalem, og anerkjenner dermed byen som hovedstad.

President Donald Trump støtter staten Israel, og har uttalt at dette er en stor dag for landet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu takket selv president Trump i en tale i ettermiddag, og henvendte seg til presidentens datter Ivanka Trump, som satt i salen under talen.

– Uansett hvilken side man står på i denne konflikten, er tapet av menneskeliv en stor katastrofe. Jeg håper begge partene kan være tilbakeholdne, slik at tapstallene ikke eskalerer ytterligere, sier Vebjørn Selbekk under debatten.