Sør-Korea – Norge 0-3 (0-1, 0-0, 0-2):

Norge var gedigne favoritter før skjebnekampen mot Sør-Korea, og trengte bare ett poeng for å unngå å havne i B-VM neste år.

Petter Thoresens menn gjorde jobben og vant mandagens skjebnekamp mot Sør-Korea 3-0, uten å overbevise.

Dermed får Norge spise kirsebær med de store også neste år.

– Det stod mye på spill, og vi er jo stolte mennesker som vil holde landet vårt i A-puljen. Så jeg syns det var veldig bra levert av de norske gutta, sa landslagssjefen til TV 2.

I de to første periodene var de norske spillerne tydelig preget av nerver, og kampen kunne bikket begge veier. Målvakt Lars Haugen var derfor lettet etter at Norge unngikk nedrykk.

– Det var planen å avslutte på en slik måte. Det var deilig å avslutte med tre poeng og til slutt en solid seier. Fantastisk deilig. Det redder inn litt av inntrykket i VM. Mye stod på spill, og vi fikk det viktige førstemålet. Vi kontrollerte ganske bra, sa Haugen til TV 2.

– De verste ukene jeg har hatt i min hockeykarriere

Totalt sett gir han derimot Norges VM-innsats stryk.

– Det har vært et blytungt mesterskap for min del, og lagets del. Det er vel ikke én eneste en som har prestert opp mot sitt beste. Vi har hatt marginer mot oss, men samtidig har vi gravd oss selv ned og havnet i en ond sirkel som bare ble verre og verre. Det har vært ekstremt frustrerende, og de verste ukene jeg har hatt i min hockeykarriere, sier Haugen.

31-åringen krever en skikkelig evaluering i etterkant av mesterskapet.

– Det var drittungt til tider, og vi gjorde det nesten verre enn det det var. Nå må vi ta en lang og grundig evaluering. Når vi kommer til Oslo, må vi tørre å være ærlig med hverandre, ellers kommer vi til å havne i samme situasjon igjen neste år. Trenerteamet og ledelsen er god nok, det er ikke det det står på. Når spillerne ikke presterer sitt beste, så er vi ikke bedre enn at vi havner i nedrykksstriden, oppsummerte han.​

Tobias Lindström scoret Norges første mål i den oppskriftsmessige seieren. Thomas Valkvæ Olsen, og Jonas Holøs de to øvrige.

Sjefen tar ikke selvkritikk.

Mathis Olimb har personlig hatt et skuffende VM, og sitter igjen med en dårlig følelse etter siste kamp.

– Vi er selvfølgelig lettet over at vi klarte oss, men det har ikke vært det mesterskapet vi kanskje så for oss. Vi får ha en evaluering nå etter sesongen, og håpe at vi kan rette det opp til neste år, sier Olimb til TV 2.

– Syns du trener-teamet en god nok jobb?

– Det vil jeg ikke kommentere nå. Det får vi ta på evalueringen, sier han smått kryptisk.

Landslagssjefen vil ikke si noe om hva som blir tatt opp i VM-evalueringen.

– Vi begynner jo ikke med evalueringen nå. Hva jeg tenker om dette mesterskapet tar jeg opp når vi har evaluering, tirsdag 22. mai, sier Thoresen kort.

– Gjør du og trener-teamet en god nok jobb?

– Vi gjør nok en god nok jobb. Først så kvalifiserte vi oss til også, så gjorde vi et bra OL, også er vi i A-pulja nå med sju-åtte debutanter. Så det gjør vi, mener han.

Norge tok seg til kvartfinalen i OL, men der er formatet i turneringen ulikt fra VM. Norge tapte de tre kampene i gruppespillet, men vant 2-1 over Slovenia i kvalifiseringen til kvartfinale. Der røk de for OL-vinner OAR (Russland jou.anm).

Norge har etter opprykket i 2005 spilt i A-VM i 12 år. Neste års VM arrangeres i Slovakia, og da er Norge med på nytt.​

Rystet Norge etter 50 sekunder

Sør-Korea rystet imidlertid Norge og trodde de tok ledelsen etter bare 50 sekunders spill.

Etter en duell foran Norges mål, føk pucken til slutt gjennom beina på Norges keeper Lars Haugen.

Norge protesterte, og dommerne brukte lang tid på å studere video av scoringen. Til slutt kom dommerne ut av boksen og annullerte scoringen etter å ha studert TV-bildene av scoringen.

– Dette er jo helt vilt. Men heldigvis for Norge gikk det veien, sa en rystet Viasat 4-kommentator Morten Langli om episoden.

Fikk svenskehjelp

Omsider våknet Norge. Tobias Lindstrom, som fikk norsk pass tidsnok til å spille VM for Norge, var på rett plass til rett tid og satte pucken i mål for Norge i power play. Scoringen kom 13.35 ut i første periode, og var norsk-svenskens første fulltreffer i mesterskapet.

I andre periode yppet Sør-Korea seg i perioder og skapte et par brukbare muligheter til å utligne Norges ledelse.

Norge holdt imidlertid unna. Den andre perioden endte målløst.

– Norge hadde ikke like god kontroll som i første periode, og spillerne beveget seg ikke godt nok, mente ishockeyekspert Bjørn Kr. Erevik.

Noen minutter ut i tredje periode kjempet Anders Bastiansen pucken frem til Thomas Valkvæ Olsen.

Valkvæ Olsen satte pucken i mål og doblet Norges ledelse.

Like etter scoret Norge igjen. Jonas Holøs scoret Norges tredje for dagen etter nok et power play.

Norge vant dermed skjebnekampen 3-0, og kan dermed forberede seg på ett nytt A-VM.