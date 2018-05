Bård Kvamme (39) bor i Solbergelva, utenfor Drammen. Men gjennom jobben, blir det noen turer til Tyskland.

Pendlingen sørger for ukentlige turer mellom München og Bayreuth.

Denne uken inkluderte turen et spesielt møte på motorveien A9. For like foran bilen til Bård, dukke det opp en kamuflert SUV.

– Jeg synes det så ut som en BMW. Mest trolig er det vel nye X5, sier den bilinteresserte fotografen.

Ladbar suksess

Det tror vi han har rett i. 2018 kommer til å bli tidenes SUV-år for BMW. Vi har allerede fått ny X2, X3 og X4. Et helt nytt flaggskip i X-familien er også på vei. X7 skal bli størst og mest luksuriøs av de høyreiste BMWene.

Dessuten kommer en ny generasjon av den populære familie-SUVen X5.

Akkurat det er en skikkelig drømmebil for mange nordmenn. Og takket være at dagens generasjon ble tilgjengelig som ladbar hybrid, har også salget tatt helt av. X5 40e har kommet veldig gunstig ut av det norske avgiftssystemet.

Men nå skal den altså erstattes. Det ventes ikke de helt store endringene i størrelse og design. I bunnen er det imidlertid en helt ny plattform – og ny teknologi.

Sjåføren av testbilen satte opp farten, da han oppdaget at Bård Kvamme begynte å ta bilder. Foto: Privat

Mer ladbart

BMW har vært forsiktige med å slippe informasjon om nykommeren. Men planen skal være at dagens diesel- og bensinmotorer skal være med videre – men med mindre justeringer for å minske forbruk og utslipp.

I tillegg kommer en ny ladbar utgave. I dag finnes to varianter – på henholdsvis 279 og 313 hk.

Den nye får trolig enda litt høyere effekt – og bedre elektriske rekkevidde. Her er det minst 50 kilometer som gjelder nå.

Ville ikke bli fotografert

– Jeg fikk bare bilder bakfra. Den beveget seg relativt hurtig på autobahn, sammen med en følgebil. Da de oppdaget at jeg tok bilder, ga de gass, forteller 39-åringen.

Og dette er ikke første gang han har møtt på testbiler.

– Jeg jobber for et tysk firma som heter Cybex GmbH, som Global Retail Director, så jeg pendler ned til Bayreuth nesten hver uke. På motorveien dukker det stadig opp biler med kamuflasje.

Kjører elbil

Når Bård er på jobbreise, og bruker leiebil, er det stort sett Audi det går i. Men hjemme i Norge er det elbil som gjelder.

– Ja, vi har en Tesla Model S 90D, og venter på nye Nissan Leaf, etter at vi nylig solgte den gamle Leafen vår. Jeg har blitt veldig glad i Tesla. Det er en hurtig og komfortabel bil. Men hvis jeg måtte valgt noe annet måtte det blitt Audi, sier han.

