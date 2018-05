Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Min kone og jeg er eiere av en VW 1500 cabriolet fra 1972, som har gitt oss mye glede opp gjennom årene. Men vi begynner å trekke på årene og vurderer derfor å selge sommerbilen vår.

Bilen er i meget god stand. Den ble fullstendig overhalt og restaurert med ny lakkering og nye innvendige trekk for et par år siden. Bilen fikk ny motor for noen år siden og har neppe blitt kjørt mer enn 5.000 km. Den er EU-godkjent.

Men hva kan bilen være verd? Jeg ser fra et annet spørsmål til deg der du skriver at et budsjett på kr. 40.000-50.000 for kjøp av en VW Boble sprekker med 100.000 dersom man vil ha en cabriolet. Det kan være veldig nyttig å ha et grovt verdianslag før bilen eventuelt legges ut for salg. Mvh Thor

Benny svarer:

Hei Thor! Dette er en veldig koselig sommerbil og det er ikke vanskelig å forstå at dere har kost dere med denne opp gjennom årene. Ut fra det du beskriver, høres det absolutt som det er en bil i veldig god stand også.

VW Bolble er jo en skikkelig bil-klassiker og prisene har i de siste årene gått oppover, men ikke fullt så fort og så mye som på en del andre klassiske biler. Tilgangen på biler er fortsatt relativt god. Jeg vil anta at mye av forklaringen ligger der.

Unntaket er originale, fine cabriolet-utgaver, slik som dere har. Der har det skjedd noe med prisene. Det er ikke så lenge siden man finne en fin slik bil til rundt 100.000 kroner.

Når det gjelder oss velstående nordmenn, er cabrioletsalget overraskende lavt på nye biler. Andelen nysolgte cabrioleter synker også for hvert år. Dette er ikke noe pluss for de som skal selge cabriolet heller.

Originalt reklamebilde for VW 1303 cabriolet fra 1972.

Det er veldig vanskelig å si noe om pris på en bil man ikke har sett, så du må ta mitt anslag som det det er. En litt grov pekepinn. Markedet er også veldig selektivt. Biler som oppfattes som «riktige» kan selges fort til gode priser. Med «riktig» mener fargekombinasjon på lakk / interiør, modelltype etc. En VW 1303 er for eksempel mer lettsogt enn en en 1500/1302, mens aller mest populære er de eldre ur-cabrioletene. Da snakker vi fantasipriser. En rød, gul eller oransje bil er lettere å selge enn en vit eller lyseblå, etc. Det er mange ting som spiller inn her.

En del av disse bilene har også blitt modifisert underveis i livsløpet. Med trimmede motorer, større hjul, andre eksosanlegg og andre farger på både interiør, lakk og kalesje. Jeg tror at en så original bil som mulig som oftest er ett pluss.

Om jeg skal prøve å prissette deres bil, tror jeg et sted mellom 175.000 og 195.000 kroner er riktig. Å få 200.000 kroner eller mer for en slik bil tror jeg er veldig tøft, med mindre bilen er i helt unik god stand, den har en helt spesiell historikk, veldig kort kjørelengde eller alt er "riktig" i forhold til farge, utstyr, hjul eller noe annet som gjør at den peker seg ut som veldig spesiell.

Det er hva jeg tror. Broom har også mange kunnskapsrike lesere og om du er en av dem, og har en annen mening enn meg, så skriv gjerne hva du mer er rett pris i kommentarfeltet under.

Det er jo også helt riktig årstid å selge den på nå, så det er bare å få lagt den ut!

Jeg ønsker dere lykke til med salget og håper bilen får et godt og nytt hjem.

Les også: VW cabriolet - her har prisene stått stille

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Video: Dette er en annen klassiker fra VW