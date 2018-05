Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag.

Telle ble sykemeldt på ubestemt tid søndag.

– Jeg har i dag snakket med Marianne Telle. Hun er for tiden sykmeldt, men har meddelt meg at hun ønsker å trekke seg som styreleder av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styret sin mulighet til å lede helseregionen i denne krevende perioden. Det er et ønske som jeg respekterer, sier helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

Inhabil

I forrige uke erklærte Telle seg inhabil i behandlingen av luftambulansesaken, på grunn av bindingene hun har til Babcock.

Babcock skal levere luftambulansetjenester i Norge fra neste sommer. Telle er til daglig direktør i rekrutteringsselskapet Bedriftskompetanse, som hadde inngått en kontrakt om rekruttering av piloter med Babcock. Dette skjedde samtidig som hun hadde rollen som styreleder i Helse Nord.

Etter at habilitetsspørsmålet ble kjent, valgte Bedriftskompetanse og Babcock å avslutte samarbeidet.

Likevel var flere kritiske til prosessen, og SV mente Telle burde trekke seg fra vervet som styreleder. I tillegg har flere partier, med Rødt i spissen, vært kritiske til anbudsprosessen og selve kontraktsinngåelsen med Babcock.

Avviser påvirkning

I pressemeldingen understreker Høie at det ikke er kommet frem noen opplysninger som tilsier at Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.

– Marianne Telle har ledet styret i Helse Nord gjennom svært krevende tider, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort, sier Høie.

Telle har avvist at hun som styreleder i Helse Nord hadde noen påvirkning på hvem som vant milliardkontrakten om ambulanseflyginger.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har erklært seg inhabil i behandling av den omstridte ambulanseflysaken.

Ifølge NRK er styret i Helse Nord innkalt til et ekstraordiært styremøte i Tromsø tirsdag, for å drøfte situasjonen i luftambulansetjenesten.