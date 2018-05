Fenomenet «champagnefrokost» er for mange en tradisjon og en viktig del av 17. mai-feiringen.

Fra tidlig om morgenen på nasjonaldagen samles venner og familie rundt frokostbordet, og roper «hurra» med bobler i glasset.

Likevel er det mange som sitter alene på nasjonaldagen.

Inviterer til frokost, frukt og dessert

Venninnene Emilie Andresen (21) og Aurora Sommerfelt (22) jobber begge som flyvertinner og bor sammen i Lillestrøm.

Søndag delte de et innlegg på en Facebook-gruppe med over 82.000 medlemmer, der de inviterer ensomme jenter hjem til seg på 17. mai-frokost.

«Vi er to jenter på 22 år som skal ha 17. mai-lunsj hjemme hos oss i Lillestrøm. Og i den anledning ønsker vi å invitere et par jenter i vår aldersgruppe som kanskje ikke har et sted å være, eller noen å være med på formiddagen», skriver jentene, og legger til at de står for både frokost, frukt og dessert.

Videre påpeker de at de er en liten gjeng med åpne og hyggelige jenter, og oppfordrer ensomme til å ta kontakt.

– Håper flere tar kontakt

Venninnene håper flere tar kontakt. Foto: Privat

– Responsen har vært helt enorm, mange synes det er et flott tiltak. Vi har fått veldig mange hyggelige kommentarer, men hittil er det kun én jente som har tatt kontakt og vil komme, sier Andresen til TV 2 og legger til:

– Vi håper flere tar kontakt. Vi har plass til fire-fem jenter til.

21-åringen tror det er mye mot som skal til for å innrømme at man ikke har et sted å være på 17. mai.

– Vi ønsker ikke at noen skal være alene på en sånn dag. Man skal aldri stå alene, og det er alltid plass til en til – det er en holdning vi begge bestandig har hatt.

– Dette er ikke noe vi gjør for oppmerksomhet, men noe vi gjør fordi det er noe man burde gjøre hvis man har mulighet til det.​