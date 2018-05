Tirsdag falt dommen i den såkalte Valdres-saken, hvor Camilla Heggelund Hovd (46) var tiltalt for grov omsorgssvikt mot datteren, som døde av avmagring på nyttårsaften 2015.

Aktor ba om fire års fengsel for moren ved rettssakens slutt i april, hvorav ett betinget. Forsvaret ba om full frifinnelse.

Moren dømmes til tre års ubetinget fengsel.

Hun dømmes også til å betale 125.000 kroner i oppreisning til Angelicas far.

Saken begynte i Gjøvik tingrett i slutten av februar. Heggelund Hovd skulle få dommen forkynt på Drammen politistasjon tirsdag, men møtte ikke opp. Den ble derfor meddelt henne via forsvarerne.

– Vi fant det hensiktsmessig utifra helsemessige årsaker at hun ble hjemme og jeg hentet dommen, sier forsvareren, Aasmund O. Sandland, til TV 2 tirsdag formiddag.

Forsvareren opplyser at moren vil anke dommen.

Den 46 år gamle kvinnen har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart, og mener hun har gjort alt for å hjelpe datteren.

– Hun er forberedt på å fighte videre og mener dommen er uriktig i resultatet, sier Sandland.

Funnet død

Det var nyttårsaften 2015 at Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen, 13 år gammel. Hun og moren hadde da befunnet seg på hytta i rundt tre måneder, da moren ringte nødtelefonen 113.

13-åringen var død og veide kun 21,7 kilo da hun ble funnet av ambulansepersonell.

Ifølge dommen er det snakk om en vektredusjon på 47,3 prosent i løpet av 131 dager.

Angelica led av spiseforstyrrelser, og var flere ganger i kontakt med helsevesenet. Aktoratet mente imidlertid at moren unnlot å kontakte lege eller sykehus til tross for at datterens tilstand forverret seg. En del av tiltalen handlet derfor om at moren hensatte og/eller forlot en person i en hjelpeløs tilstand.

Selv om deler av det offentlige apparatet har fått kritikk etter dødsfallet, konkluderte Helsetilsynet med at Angelica hadde fått forsvarlig helsehjelp når det ble forespurt.

– Sender skummelt signal

Forsvarer Sandland sier han og moren nå skal gå gjennom dommen i fred og ro, og se hvordan den er begrunnet.

– Hvilken betydning har denne dommen, mener du?

– Denne dommen sender et skummelt signal til andre når det gjelder foreldre som har omsorgsansvar både for barn med spiseforstyrrelser, og rus- og narkotikaproblemer. Det burde aldri bli tatt ut tiltale i denne saken, mener Sandland.

Aktor i saken, Arne Ingvald Dymbe, sier han er godt fornøyd med dommen.

– Påtalemyndigheten er godt fornøyd med at retten har domfelt på begge punkter, og at man har fulgt påtalemyndighetens argumentasjon, sier Dymbe til TV 2.

– Kjenner ikke til tilsvarende saker

Rettskommentator Inge D. Hanssen sier til TV 2 at dommen tilsynelatende ser ut til å rette seg etter aktors syn.

– Med denne dommen har aktor fått fullt gjennomslag for sine syn på bevisene. Jeg blir ikke overrasket om de siste månedene av datterens liv vil være sentrale i dommen, sier han.

– Er dette en unik sak i Norge?

– Jeg tror nok ikke det er noen som er dømt for tilsvarende forhold. Jeg kjenner ikke til at foreldre er dømt for ikke å gi nødvendig helsehjelp til barn med anoreksi, sier Hanssen.

Tekstmeldinger

I retten pekte aktoratet på en rekke tekstmeldinger som var sendt mellom datteren og moren i perioden de befant seg på hytta. Dette mente de beviste at de to bodde i hver sine hyttehus store deler av oppholdet.

BRØT SAMMEN: Moren brøt flere ganger sammen i løpet av rettssaken som gikk i Gjøvik tingrett. Foto: Pedersen, Terje/NTB Scanpix

I retten ble flere av sms-ene lest opp.

«Om man er døden nær som deg, eller så avmagret, er det farlig med så lite…», er blant morens meldinger som ble lest opp.

– SMS-ene viser at tiltalte tidlig visste om helseskader og at situasjonen etter hvert utviklet seg til å bli livsfarlig, uttalte aktor Arne Ingvald Dymbe til TV 2.​

I rettssaken forklarte en rettsmedisiner at Angelica kan ha ligget død i så mye som seks til tolv timer før moren ringte nødtelefonen. Aktor viste også til at en lydeekspert sådde tvil om hvorvidt det ble hørt hjerte og lungeredning på lydopptaket fra 113-samtalen.

– Påtalemyndigheten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Angelica var død da tiltalte ringte AMK-sentralen og «faker» livredning, sa Dymbe i sin prosedyre i retten.

Utsatt

Saken mot moren var egentlig berammet til april i 2017, men måtte avbrytes etter at 46-åringen ble hentet med ambulanse i tingretten etter et dramatisk blodsukkerfall.

Under den siste rettssaken brøt Heggelund Hovd også sammen en rekke ganger og fremsto som svært preget. Delvis fulgte hun rettssaken via videooverføring fra et annet rom i tinghuset.

Morens forsvarere har hele tiden kritisert at det er tatt ut tiltale mot moren i saken, og mener hun gjorde det hun kunne for å hjelpe datteren.

– Hvis man ser på tiltalen, ser man at den er et juridisk misfoster. Den er juridisk-teknisk feil, sa medforsvarer Ann-Turid Bugge i sin prosedyre.