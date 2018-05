Kristoffer Ajer (20) er i skyene.

Nordmannen har fått sitt definitive gjennombrudd i Celtic denne sesongen med fast plass i forsvaret for laget som har vunnet både den skotske Premier League og ligacupen – og kan bli trippel-mester med seier i den skotske cupfinalen i slutten av mai.

– Har vært en fantastisk sesong

Nå belønnes en av Norges mest lovende fotballspillere med en ny langtidskontrakt av den tradisjonsrike klubben.

– Jeg synes dette er utrolig kult. Det har vært en fantastisk sesong i Celtic, og det å føle at Celtic virkelig tror på meg gir meg en enorm lyst til å fortsette utviklingen min. Jeg stortrives her i Glasgow både på og utenfor banen, og dette er en stor dag for meg som fotballspiller, sier Ajer til TV 2.

Den nye avtalen strekker seg fire år frem i tid - altså til sommeren 2022. Den forrige kontrakten gikk i utgangspunktet ut om to år og ble signert da Ajer kom fra Start i 2016. Siste halvdel av forrige sesong spilte Ajer seg varm under et låneopphold i Kilmarnock før returen til Celtic og førstelaget.

– Ingen hvilepute

Denne sesongen har gått over all forventning både hva spilletid og utvikling for 20-åringen. I siste halvdel av sesongen har Ajer vært fast på det dominerende Celtic-laget til Brendan Rodgers som søndag løftet ligatrofeet til tross for 0-1-tap mot Aberdeen og deres første hjemmetap i ligaen på to sesonger.

– Det å spille for en klubb som dette var alltid det jeg drømte om da jeg var liten, og det at jeg nå er blitt enig med Celtic om en ny kontrakt er et bevis på at dette var et riktig steg i karrieren min da jeg forlot Norge. Det er på mange måter en guttedrøm som går i oppfyllelse nok en gang, men jeg lar ikke dette bli noen hvilepute. Den knallharde jobben fortsetter, sier Ajer, som selvsagt fristes av muligheten til å spille mot toppmotstandere på den europeiske scenen.

– Det å spille på Celtic Park foran 60 000 tilskuere i hver hjemmekamp og i tillegg få spille tøffe kamper mot god europeisk motstand er det jeg alltid har drømt om. Dette er det perfekte stedet for meg å være.

