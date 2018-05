TONO anmelder Tidal

MANIPULERT: Beyoncé er en av artistene som skal ha fått blåst opp strømmetallene i stor stil. Her er hun sammen med ektemann Jay Z. Foto: Stella Pictures

TONO anmelder strømmetjenesten Tidal til politiet etter avsløringen om at lyttertallene for to artister skal være kunstig blåst opp.